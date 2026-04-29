Max Feffer recebe 'Samba no Parque' com grupos convidados neste domingo (2)

O Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) recebe neste domingo (03/05), das 13h30 às 17h30, mais uma edição do “Samba no Parque”, iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura. A programação gratuita e com classificação livre contará com roda de samba e apresentações de grupos convidados.

Realizado em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, o evento terá como destaque os grupos “Além do Kerer” e “Presença Marcante”, com repertório que transita entre o samba tradicional, o pagode e vertentes contemporâneas do gênero. A proposta é reunir o público em um ambiente de convivência, com música ao vivo e interação direta com os artistas ao longo da tarde.

A atividade integra o calendário regular de ações promovidas no parque, com foco na valorização da cultura popular e no incentivo à ocupação dos espaços públicos com programação acessível. A iniciativa também contribui para fortalecer a cena musical local e regional, abrindo espaço para grupos que atuam no segmento.

Paralelamente, o espaço também recebe a Feira Afro, a partir do meio-dia, além da tradicional Feira do Artesanato de Suzano, realizada aos sábados e domingos, das 9 às 17 horas, com exposição de produtos autorais e participação de empreendedores locais.

Para o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, a programação destaca a agenda cultural já realizada no parque. “A população sempre pede mais música ao ar livre, mais samba, mais programação nos espaços públicos. E o parque já vem recebendo essas ações, com uma agenda frequente. A gente segue ampliando essas atividades, valorizando os grupos e criando um ambiente para as pessoas aproveitarem, se encontrarem e curtirem a cultura de forma leve”, afirmou.