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Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
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Cidades

Suzano apresenta projetos ambientais durante evento em São Paulo

'Festival Cidade do Futuro' reuniu lideranças, governos e especialistas para discutir agenda sustentável urbana; secretário André Chiang apresentou resultados no programa 'Município VerdeAzul' e o projeto 'Árvore FamilAr'

29 abril 2026 - 13h02Por De Suzano
Suzano apresenta projetos ambientais durante evento em São PauloSuzano apresenta projetos ambientais durante evento em São Paulo - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, marcou presença no “Festival Cidade do Futuro”, iniciativa promovida pela Prefeitura de São Paulo em parceria com a Associação Esportiva e Cultural CNB e a Arena O Futuro, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista. O chefe da pasta, André Chiang, participou do painel do governo do Estado sobre o programa “Município VerdeAzul”, apresentando os resultados da cidade e suas próprias iniciativas de sustentabilidade, na última sexta-feira (24/04).

Suzano foi convidado para participar por conta de suas notas altas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODSs) que integram o programa estadual. Dentre as melhores posições entre as prefeituras certificadas, a cidade ficou em primeiro lugar no ranking da categoria de destinação correta de resíduos e combate ao desmatamento, como avaliado pelo Centro da Liderança Pública.

No ciclo 2022/2023, Suzano recebeu o “Selo Município VerdeAzul”, conquistando 88 pontos e o 9º lugar no ranking das cidades certificadas pelo programa estadual. Em 2024/2025, essa pontuação alcançou a marca dos 92,5 e a 6ª colocação. Os resultados evidenciam o compromisso da cidade com a sustentabilidade e a preservação ambiental, tornando-a uma inspiração para líderes de outras comunidades presentes no evento.

Arborização

Suzano tem iniciativas exemplares nas áreas de bem-estar animal, fiscalização ambiental e arborização urbana, como o projeto “Árvore FamiliAr”, que foi um dos tópicos da palestra, com mais de 11 mil árvores plantadas entre 2017 e 2025, sendo 2 mil só no último ano. Com a ação impressionante de mobilizar a população na participação em iniciativas ambientais, Suzano apresentou não só esses resultados como a expansão do da iniciativa por meio das ações do novo projeto “Árvore FamiliAr no Meu Bairro”.

O secretário municipal de Meio Ambiente considera a arborização ambiental importantíssima para tornar a cidade cada vez mais resiliente, principalmente devido às mudanças climáticas. “Os projetos ‘Árvore FamiliAr’ e ‘Árvore FamiliAr no Meu Bairro’ fazem com que a população ganhe consciência e participe da preservação ambiental, cultivando uma sensação de pertencimento e ajudando nos cuidados”, declarou André Chiang. “Quanto ao futuro dos planos para o município, todas as obras e projetos do Meio Ambiente entram em sintonia para tornar Suzano cada vez mais sustentável. É o nosso objetivo”, concluiu.

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