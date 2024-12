Festas de fim de ano movimentam agências de viagens de Suzano

As festas de fim de ano estão movimentando as agências de viagens de Suzano. De acordo com três agências que conversaram com a reportagem, a população tem procurado por viagens nacionais e internacionais para o fim de 2024 e começo de 2025.

Na Bora Viajar Turismo, as passagens para viagens neste fim de ano já esgotaram e, neste momento, a procura é por passeios já em 2025. “As vendas aumentaram para o ano que vem. Neste ano já está tudo esgotado”, disse Jackson Elias, responsável pela agência.

As vendas feitas pela Bora Viajar no momento são apenas para viagens nacionais, com principais destinos sendo Copacabana, Beto Carrero, Arraial do Cabo, Caldas Novas e Foz do Iguaçu. No caso desta última viagem, é feita uma passagem pelas fronteiras do Paraguai e Argentina. A Via Firenze informou que a Black Friday impulsionou a procura, mas o fato de estar próximo das datas comemorativas dificulta que a população feche o pacote de viagem. “Os clientes que fecharam as viagens de fim de ano já fecharam antes. Por agora, as viagens aéreas estão com preços muito altos. Agora, em cima da hora, fica muito alto. O câmbio subiu também e isso infelizmente impacta as vendas”.

Para o ano que vem, a agência informou que a procura está boa e que cotações já começaram a ser feitas para destinos nacionais e internacionais. Os locais mais procurados na Via Firenze para 2025 são Maceió, Fortaleza, Punta Cana e Orlando.

Na agência Ray Tur a procura ficou dentro da média. Os principais destinos procurados pelo público foram Nordeste como um todo, São Lourenço e Caxambu, ambos em Minas Gerais, e Atibaia, Holambra, Campos do Jordão e Cunha, todos no interior de São Paulo.

As viagens internacionais também tem procura na agência, mas é menor que os passeios nacionais. Os principais destinos fora do Brasil são Chile, Argentina e Portugal.