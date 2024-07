'Festival Cultural de Inverno' é adiado para o dia 20 de julho no Casarão da Memória

O “Festival Cultural de Inverno”, promovido pela pasta no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira (Rua Campos Salles, 547 - Centro), teve a sua realização adiada para 20 de julho (sábado), das 11 às 21 horas. O evento estava programado para este sábado (13/07), mas foi remarcado em razão das condições climáticas.

Para o dia está programado as seguintes atrações: 11 horas: peça teatral “Memórias da Casa” apresentada pelo grupo “O Gato Gago”; meio-dia: abertura da Feira Gastronômica com o “Café ferrovia” em que serão servidos panquecas de carne, frango ou queijo acompanhadas de salada, escondidinho de carne seca, mini tortas de frango e de palmito, sanduíche de carne louca e cachorro-quente. Já às 15 horas ocorre a oficina de pintura em tecido e bordado ministrada pelas professoras Vera Cecilia, Fatima Faria e Neuza Ferreira; 18 horas acender a lareira no jardim do museu e abertura do jantar do “Café ferrovia” com diversidade de caldos caseiros; 19h30 música ao vivo com a banda Tietê Bossa Jazz.

A celebração também contará com a Feira de Artesanatos da Associação Casarão que contará com enfeites de crochê, tecido e diversos presentes feitos à mão e alusivos à nova estação do ano e visitas guiadas no interior do museu.