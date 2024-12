Fim de ano mobiliza mais de 30 mil pessoas no Terminal Rodoviário de Mogi

As festas de Natal e Ano Novo fazem com que cerca de 34 mil pessoas passem pelo Terminal Rodoviário Geraldo Scavone, em Mogi das Cruzes. A expectativa foi passada ao DS pela administração do local.

No período de Natal, entre os dias 20 e 25 de dezembro, a estimativa era de 5 mil embarques e 10 mil pessoas passando, entre embarques e desembarques. No Ano Novo, a partir do dia 26 até o dia 31 de dezembro, são esperados 12 mil embarques e 24 mil pessoas, entre embarques e desembarques.

De acordo com a administração do Terminal, os destinos mais procurados para os dois períodos são os mesmos: Bertioga, Rio de Janeiro, Santos e Vale do Paraíba.

A recomendação para os passageiros é de que cheguem ao terminal com antecedência no dia da viagem. Além disso, é recomendado que as bagagens sejam identificadas para que não sejam perdidas ou trocadas.

A administração do terminal disse que é fundamental que todos os passageiros estejam com seus documentos. Para viajantes com crianças menores de 12 anos, são necessários os seguintes documentos: carteira de identidade ou certidão de nascimento original e documentos dos adultos responsáveis.

As empresas de ônibus estarão de sobreaviso e, caso haja a necessidade, colocarão carros extras.

O Terminal Rodoviário Geraldo Scavone está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1500, ao lado da Estação Estudantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).