Fiscalização de som alto e aumento de rondas são demandas dos Consegs

Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) do Boa Vista e do Centro, de Suzano, solicitam mais rondas nos bairros e fiscalização de perturbação de sossego.

Essas são demandas solicitadas nas reuniões mensais do conselho com a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano, Delegacias de Polícia da cidade, representantes da Guarda Civil Municipal e dos bairros.

O presidente do Conseg Boa Vista, Roberto Kobayashi explica que a maior parte das reclamações é sobre a perturbação do sossego.

Antigamente a região norte sofria com excesso de som alto em chácara e sítios, no entanto, com o aumento de adegas na cidade, moradores sofrem com som alto durante a semana.

A exemplo, o presidente cita dois casos: o primeiro sobre uma adega próximo a igreja que fica com som no volume alto e o segundo de uma adega, no Jardim Revista, também com som alto, só que durante a semana. “Esse tipo de reclamação é repassado nas reuniões aos órgãos responsáveis”, disse.

Foram atendidas neste primeiro semestre outras reivindicações como a manutenção das vias de nivelamento e cascalhamento, mais fiscalizações de segurança, trabalho de zeladoria e tapa buracos nas ruas da região norte.

Conseg Centro

A presidente do Conseg Centro, Lucelena Burjato Machado, a Teka, destaca que a perturbação de sossego é um problema geral. Mas todos os casos no Centro já foram resolvidos.

“Recebemos diversas reclamações nesse sentido, já foram debatidas em reunião e hoje foram resolvidas graças ao apoio dos órgãos”, conta.

Na última reunião, que aconteceu no dia 28/06, foi requerido aumento nas rondas, questionamento sobre o efetivo, devolutiva das forças policiais e índices. “Os índices do nosso município estão verdes, o que significa que a taxa de resposta é boa. Apesar disso, a sensação de segurança ainda não atingiu seu ápice que seria sentir-se seguro. Nossos encontros são exatamente para compartilhar o que pode ser feito para melhorar a situação”, disse.