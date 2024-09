Fundo Social de realiza a troca solidária de ingressos para a partida do Suzano Vôlei

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano realiza a troca solidária de ingressos para a partida entre Suzano Vôlei e Sesi Bauru, que definirá a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá no sábado (14), às 18 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Para adquirir um ingresso, os interessados devem se dirigir à sede do Fundo Social, localizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. É necessário levar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão, macarrão ou óleo, exceto açúcar. Alternativamente, os ingressos também podem ser obtidos pelo site suzanovoleioficial.com.br/ingressos. Em ambos os casos, há o limite de até cinco ingressos por pessoa.

Menores de 16 anos podem retirar os tíquetes sem a necessidade de doação, desde que apresentem um documento de identidade e estejam acompanhados por um responsável.

Ingressos

Os ingressos adquiridos on-line são representados por QR Codes, que deverão ser validados no dia do jogo, mediante a doação de alimentos. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, ressaltou a importância da iniciativa, destacando que a troca solidária de ingressos não apenas promove o acesso ao esporte, mas também contribui significativamente para a arrecadação de alimentos, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade no município. “Cada alimento doado faz a diferença na vida de quem mais precisa e, ao mesmo tempo, incentivamos a participação em um evento esportivo de grande importância para Suzano”, afirmou Larissa.