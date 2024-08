Fundo Social encerra Campanha do Agasalho 2024 com 590 mil peças

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano encerrou no último sábado (03/08) a “Campanha do Agasalho 2024”, que teve como tema “Quem compartilha amor, multiplica calor. Doe peças em bom estado e aqueça corações”. A iniciativa teve recorde absoluto de doações, atingindo a marca de 590 mil peças recebidas desde seu lançamento, ocorrido em 12 de abril. A ação promovida pelo órgão mais do que dobrou a meta inicial, que era de 220 mil peças, e com os números obtidos conseguiu atender 12,5 mil famílias em 35 bazares solidários realizados nos quase quatro meses de atividades.

O encerramento da campanha contou com uma cerimônia realizada no Parque Municipal Max Feffer, no bairro Jardim Imperador. A solenidade contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi; da presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; dos secretários municipais Alex Santos (Governo), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Cintia Lira (Administração) e Paulo Pavione (Comunicação Pública); do responsável pelo Trânsito da cidade, Claudinei Galo; das diretoras do Fundo Social, Sueli Eguchi e Beatriz Leite; além de outras autoridades e associações que apoiam a causa.

Com os números obtidos na edição deste ano, a gestão encerra a iniciativa com 1,1 milhão de peças arrecadadas desde 2017. Emocionada, a presidente do órgão agradeceu a equipe do Fundo Social e todos os envolvidos na iniciativa. “Tivemos uma grande união de secretarias e entidades. Não é fácil fazer a campanha, temos que montar e tirar loja, fazer triagem de roupa, é algo satisfatório. E não conseguiríamos fazer nada se não tivéssemos as associações juntas. Agradeço a todas, pois tudo o que estão vendendo vai ser revertido para projetos sociais e assim ajudar a família suzanense”, enalteceu.