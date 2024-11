Fundo Social inicia campanha para arrecadação de brinquedos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou na terça-feira (05/11) a campanha “Natal da Diversão”, que tem como objetivo arrecadar brinquedos para doação. A iniciativa ocorre até 18 de dezembro e visa levar alegrar meninos e meninas em situação de vulnerabilidade da cidade.

Para participar, basta o munícipe comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, no centro), de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 17 horas. Os brinquedos serão recebidos na sede do Fundo Social de Solidariedade, instalada no 2º andar, sala 224. As peças serão doadas aos pequenos durante eventos que serão realizados pela administração municipal ao longo do mês de dezembro.

Visando garantir um Natal mais alegre e digno para as crianças, a ação aceitará apenas brinquedos novos. São recomendados jogos interativos, que podem alcançar um número maior de beneficiados e promover a sociabilização entre os participantes. Mais do que garantir diversão, essas brincadeiras estimulam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico na resolução de pequenos problemas propostos pelos jogos. Porém, outros brinquedos como bola, carrinhos e bonecas também serão bem-vindos.

A presidente do Fundo Social, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, convidou a população a participar. “Esse é um momento importante para mostrar que podemos fazer o Natal de uma criança mais feliz. Esperamos que nossos munícipes, mais uma vez, participem conosco com brinquedos novos. Lembre-se: doe aquilo que você gostaria de ganhar também”, declarou Larissa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu a iniciativa e lembrou da ação realizada em 2023. “Foram mais de 12 mil brinquedos direcionados às crianças da nossa cidade. Tenho certeza de que, mais uma vez, será um sucesso. O Fundo Social é o órgão certo para organizar uma iniciativa como essa e destinar os brinquedos de forma correta”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.