Fundo Social promove troca solidária para jogo do Suzano Vôlei contra o Guarulhos

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está promovendo a troca de ingressos sociais para o duelo do Suzano Vôlei contra o rival Guarulhos, que ocorrerá nesta terça-feira (14/01), às 21 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A partida é válida pela 13ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei, a segunda do returno, e a equipe da cidade vai em busca da segunda vitória consecutiva em casa para se aproximar do grupo dos cinco primeiros da competição, após bater o Joinville por 3 sets a 2 no último jogo.

Os interessados em adquirir a entrada podem comparecer ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501, sala 224 – Centro), entre 9 e 16 horas, tanto na segunda-feira (13/01) quanto na terça-feira, dia do jogo, com um quilo de alimento não perecível, de preferência arroz e óleo.

O clube também disponibiliza bilhetes no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos e, assim como na troca feita pelo Fundo Social, é adotada a limitação de cinco entradas por pessoa. Os tíquetes retirados em ambiente virtual são representados por QR Codes, que podem ser validados na data da partida, mediante a doação de alimentos ao órgão municipal. Menores de 16 anos possuem a condição especial de retirar o ingresso sem a necessidade de realizar a doação, mas precisam apresentar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Tabela

O Suzano Vôlei ocupa a 6ª posição na tabela de classificação, com 18 pontos conquistados nas doze primeiras rodadas, e pode se consolidar no grupo dos oito times que avançam de fase aos final de 22 rodadas. Em caso de derrota, a equipe suzanense pode perder até duas posições na tabela. Já o Guarulhos está na 9ª colocação, com 14 pontos.