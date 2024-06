Fundo Social recebe doação de 600 kg de alimentos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu, na última terça-feira (28/05), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, a doação de 40 cestas básicas que somam 600 quilos. A entrega foi realizada pela analista de meio ambiente Renata Oliveira, pelo estagiário de meio ambiente Daniel Neto e pelo analista de faturamento e recebimento Nivaldo Moreira, em nome da empresa ICL América do Sul, que tem sede no município. Na ocasião, a diretora do órgão, Beatriz Leite, recebeu a contribuição.

Para a presidente do órgão municipal, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a doação representa um importante reforço para as ações promovidas pelo Fundo Social. “Estamos muito gratos pela generosidade da ICL América do Sul. Estas cestas básicas serão de grande ajuda para as famílias que mais precisam em nossa cidade, auxiliando na segurança alimentar de diversas pessoas”, afirmou Larissa.