Fundo Social recebe doação de cestas básicas de Larissa e Rodrigo Ashiuchi

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano recebeu na tarde desta quinta-feira uma nova doação de alimentos. Desta vez, os itens foram encaminhados pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e pela sua esposa Larissa Ashiuchi. Os mantimentos, recebidos pela presidente do órgão municipal, a primeira-dama Déborah Raffoul, serão direcionados aos estoques do setor dedicado ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Ao todo, foram encaminhadas 16 cestas básicas, totalizando cerca de 170 quilos de alimentos não perecíveis. De acordo com Déborah, a doação é muito significativa. “Receber a Larissa, que liderou o Fundo Social de Solidariedade com maestria ao longo dos últimos anos, é motivo de muita alegria. Seu legado, ao lado do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, será eternamente lembrado e muito honrado nesta gestão de continuidade. Agradeço a doação em mais este bonito gesto de solidariedade”, disse a primeira-dama.

Por sua vez, Larissa destacou a satisfação em seguir colaborando com o órgão. “Nossos corações seguem conectados com cada família por meio do Fundo Social, que realiza um trabalho muito sério junto a quem mais precisa. Por isso, neste mês marcado pela solidariedade, o Rodrigo e eu fizemos questão de reforçar nosso compromisso com o bem e a nossa parceria com a atual gestão liderada pelo prefeito Pedro Ishi e pela primeira-dama Déborah Raffoul”.