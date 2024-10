Gerice Lione consegue direito de resposta, mas tem pedido para suspender 58 vídeos de Pedro negado

ATUALIZADO ÀS 19H21

A candidata à Prefeitura de Suzano, Gerice Lione, conseguiu um direito de resposta no perfil do candidato Pedro Ishi, onde ela responde sobre seu marido ter ficado inelegível por tentativa de homicídio. Segundo a advogada de Gerice, em vídeo publicado na semana passada nas redes sociais de Pedro, não tinha a resposta de Gerice sobre o assunto e em vídeo publicado nesta sexta contém a explicação da ocorrência envolvendo seu marido.

Porém, também nesta sexta a Justiça Eleitoral negou pedido da campanha de Gerice para remover 58 vídeos das redes sociais de Pedro Ishi.

Sobre o vídeo de direito de resposta publicado nas redes sociais do Pedro, a advogada da candidata, Isis Sangy, afirmou que pediu à Justiça "para considerar como parcialmente cumprido, porque não tem como comentar".

"O direito de resposta tem que ser nos mesmos meios. Se naquele os comentários estavam abertos, precisa estar nesse também. Informamos o juízo para dar multa ou mandar abrir os comentários", explicou a advogada.

Sobre esse direito de resposta concedido a Gerice, a campanha de Pedro Ishi ressalta, inicialmente, que a decisão da Justiça não diz que houve "manipulação" e que o recorte foi retirado de uma entrevista a um veículo de comunicação.

"A Justiça Eleitoral entendeu que o recorte da entrevista deveria ser postado com a continuação da explicação da candidata sobre a tentativa de homicídio praticada pelo seu marido, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, que não está mais condenado nem inelegível", diz a campanha de Pedro.

Sobre os 58 vídeos que a campanha de Gerice pediu para serem suspensos, a alegação é de "campanha irregular".

Conforme consta na sentença, o juiz diz: “A princípio, as informações das publicações impugnadas estão de acordo com a legislação eleitoral. Frisa-se que se tratando de formato audiovisual, não há a exigência de que a informação seja fixa durante todo o conteúdo, mas a norma é no sentido de que não haja a divulgação de propaganda eleitoral com omissão da legenda partidária".

A advogada de Gerice afirmou que vai recorrer dessa decisão sobre os 58 vídeos da campanha de Pedro.