Gestão garante descentralização das atrações culturais

Ao longo de oito anos, a gestão municipal garantiu uma expressiva descentralização das atrações culturais em Suzano. Neste período, os equipamentos instalados nos quatro cantos da cidade aproximaram os moradores das diferentes linguagens artísticas desenvolvidas pela Secretaria de Cultura, incentivando a produção local com oferta de atividades especiais que incluíram apresentações, workshops e gravações. O público teve acesso a teatro, música, dança, circo, literatura e artes plásticas.

As ações teatrais chegaram aos equipamentos por meio das circulações do projeto “Trupe Volante”, do circuito de workshop nos bairros, da “Mostra de Referência Teatral” e das apresentações da modalidade artística dos editais “Cultura é Atitude” e da lei complementar federal nº 195/2022, a Lei Paulo Gustavo (LPG), que também permitiu a seleção de vários grupos. Todas essas atrações estiveram presentes no Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata, no Parque Residencial Casa Branca; no Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato, no Jardim Cacique; no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul; no Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz, no Cidade Boa Vista; no antigo Centro Cultural de Palmeiras Professor Luiz Antonio da Silva, na Chácara Nossa Senhora Aparecida; e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, no centro.

A música foi atração por meio do workshop de hip hop no CEU Gardênia, com edital de gravação no Polo de Música e Audiovisual Paulo José, no centro; do Festival de Marchinhas no Centro de Educação e Cultural Francisco Carlos Moriconi; e do workshop de carnaval nos Centros Culturais Boa Vista, Palmeiras e Colorado e no CEU Gardênia; além de apresentações musicais do edital “Cultura é Atitude”, do encontro de violão no Casarão das Artes, no centro; de samba e rock no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador; e de workshops pela Lei Paulo Gustavo.

A dança, o circo e a literatura também foram destaques com mostras nos Centros Culturais, workshop, apresentações pelo edital “Cultura é Atitude” e da Lei Paulo Gustavo, no EducaShow (realizado no Parque Max Feffer, em comemoração ao aniversário da cidade) e no Clube do Livro no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e nos Centro Culturais Colorado e Palmeiras, assim como o evento “Suzanime”.

Em relação às artes plásticas, houve exposições no salão do Centro Cultural Colorado e Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e instalações de obras dos artistas Felipe Lanzas e Italo Raphael no Centro Cultural Casa Branca; arte pública com muralismo no antigo Centro Cultural Palmeiras, com o artista Vinicius Rippa; intervenção com a comunidade do antigo Centro Cultural Palmeiras no projeto arte pública; realização de arte pública no Centro Cultural Boa Vista, do artista conhecido como “Ital”; e exposições pelo edital “Cultura é Atitude” pela Lei Paulo Gustavo nos centros culturais.

Para receber o público com a qualidade necessária, a Prefeitura de Suzano promoveu uma série de melhorias relacionados à infraestrutura, que contemplaram oito espaços ligados à Cultura suzanense. Houve, por exemplo, pintura e substituição de vidros no Centro Cultural Casa Branca, no Centro Cultural Colorado e no CEU Gardênia; revitalização das salas de dança e teatro no Centro Cultural Moriconi; reforma no Casarão das Artes; e colocação de bloquete de concreto e construção do muro na nova sede do Centro Cultural Boa Vista, após sua mudança, em 2023, para o endereço onde funciona o Clube Agrícola Boa Vista.

As obras seguiram no Pavilhão Zumbi dos Palmares, que passou por reforma para garantir expansão do palco, nova instalação elétrica para atender grandes eventos, nova iluminação interna, pintura interna, automação da porta frontal e reforma na rampa e corrimão, além de colocação do piso de granilite e das placas em braile para acessibilidade. Já em Palmeiras, foram promovidos serviços de revitalização do Centro Cultural (sede antiga) e intervenções na nova Casa de Cultura (rua Manoel Ramos, 14 - Parque Palmeiras), onde foram promovidas intervenções que incluíram melhorias em toda a estrutura elétrica e hidráulica. Neste intervalo, foi trocado o piso e feito o plantio do gramado.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, afirmou que a descentralização de atividades democratiza o acesso à arte no município. “Buscamos oferecer as diferentes linguagens artísticas nas três regiões da cidade, para que todos possam ter a oportunidade de ver, ouvir e aprender com tudo que é ensinado nessas espaços. Conseguimos consolidar uma rede significativa de equipamentos , que tem despertado interesse pela Cultura em cada vez mais munícipes”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que as melhorias proporcionadas nos centros culturais também contribuíram para o interesse dos moradores pelas atrações que são oferecidas. “Fizemos questão de garantir as revitalizações que eram necessárias, inclusive mudando alguns centros de endereço para melhor acomodar o público, os funcionários e os artistas que nestes locais se apresentam. Buscamos manter os equipamentos com as condições necessárias para o desenvolvimento da Cultura, em todas as suas linguagens”, ressaltou o chefe do Executivo.