Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 14 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê

Evento nesta quinta-feira (15/01) marca novo capítulo de uma luta de oito anos que garantiu a implantação das alças de acesso e de saída do Trecho Leste do Rodoanel na cidade

14 janeiro 2026 - 19h17Por de Suzano
Governador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto TietêGovernador vem a Suzano para lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Suzano viverá, nesta quinta-feira (15/01), a consolidação de um dos momentos mais aguardados de sua história recente na área de infraestrutura. O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estará no município a partir das 10 horas para realizar o lançamento oficial das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, cuja concretização garantirá a implantação das esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), e marcará o início da construção da maior estrutura viária já planejada para a região. O evento acontecerá na avenida Brasil, 1.300, no limite com a cidade de Poá.

A cerimônia contará ainda com a presença do prefeito Pedro Ishi; do secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo e ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; e do deputado federal Marcio Alvino.

O evento simboliza a vitória de uma batalha que se estendeu por mais de oito anos e que resultou na conquista das alças de saída e entrada do Trecho Leste do Rodoanel em Suzano. A concretização do projeto se tornou o maior símbolo do legado do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi para o município, que liderou as articulações junto ao governo do Estado e contou com o apoio decisivo de André do Prado e Marcio Alvino ao longo de toda a trajetória. O lançamento desta quinta-feira, sob a gestão de continuidade conduzida pelo prefeito Pedro Ishi, consolida o sucesso após uma grande luta por uma obra que vai trazer um significativo avanço logístico e econômico não só para Suzano, como também para todo o Alto Tietê.

Histórico

Desde a entrega do anel viário, em junho de 2015, quando o acesso mais próximo se limitava à avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), Suzano passou a conviver com a incerteza sobre a possibilidade de receber uma alça própria. A partir de 2017, as tratativas ganharam força, com a administração municipal intensificando o diálogo com o governo estadual para garantir que a cidade não ficasse à margem de um dos maiores empreendimentos rodoviários do País.

Em maio de 2018, durante a gestão do então governador Márcio França, Suzano recebeu a confirmação da construção de uma alça de saída na SP-66, anúncio feito pelo então secretário estadual de Logística e Transportes, Mário Mondolfo. A assinatura da ordem de serviço, naquele mesmo período, trouxe expectativa de investimentos na ordem de R$ 65 milhões, mas o projeto ainda precisaria superar uma série de entraves técnicos e administrativos.

A luta seguiu em 2019, quando Ashiuchi reforçou o pedido ao secretário João Octaviano Machado Neto, já no governo João Doria. O posicionamento em consenso do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) era claro: a melhor alternativa continuava sendo a avenida Major Pinheiro Fróes. Estudos foram solicitados e a obra passou a figurar entre as prioridades regionais.

Mesmo diante dos desafios impostos pela pandemia de coronavírus (Covid-19), as articulações não cessaram. Em junho de 2021, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou a Concessionária SPMar a desenvolver um novo projeto executivo para a construção da alça de saída do Trecho Leste, no limite entre Suzano e Poá, decisão que envolveu diretamente lideranças políticas e técnicas do Estado.

As discussões se estenderam ao longo de 2022, durante o governo Rodrigo Garcia, mas ganharam novo fôlego a partir de 2023, com o início do mandato do governador Tarcísio de Freitas. Em abril daquele ano, Rodrigo Ashiuchi e o presidente da Alesp, André do Prado, estiveram reunidos na capital com o secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, reforçando a necessidade de tirar o projeto do papel.

Foi nesse período que uma mudança estratégica redefiniu o futuro da obra. Novos estudos apontaram a avenida Brasil como local mais adequado para a implantação das alças, dando origem ao que passou a ser chamado de “Complexo Viário do Alto Tietê”. A proposta, apresentada em março de 2024, prevê a conexão do Rodoanel com a avenida Senador Roberto Simonsen, passando sobre a Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e criando um novo corredor viário que beneficiará diretamente bairros como Jardim Casa Branca, Jardim Márcia e Jardim Imperador.

“Essa mudança de traçado foi determinante para garantir que o Rodoanel realmente atendesse às necessidades de Suzano. A escolha da avenida Brasil ampliou o alcance do projeto, conectando regiões estratégicas da cidade e criando um novo eixo de desenvolvimento urbano. É uma decisão que não só melhora a mobilidade, mas também prepara Suzano para crescer de forma organizada e sustentável”, destacou o prefeito Pedro Ishi.

Versão final

O projeto executivo foi oficialmente assinado naquele mês pelo secretário Rafael Benini, durante reunião do Condemat+, consolidando um conjunto de intervenções que inclui, além das alças de saída e entrada, a adequação das vias do entorno, a construção de uma passarela acessível e uma ampla reestruturação do sistema viário local.

Após um ano de desenvolvimento técnico, o resultado final foi apresentado em abril de 2025, contemplando três acessos distintos para Suzano e garantindo o maior pacote de investimentos em infraestrutura viária já destinado à cidade. Na ocasião, o prefeito Pedro Ishi e o secretário Rafael Benini oficializaram o convênio que assegura R$ 600 milhões em recursos estaduais para a execução das obras, com previsão de conclusão até 2027. A expectativa é de geração de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos, além de impacto positivo para mais de 1,6 milhão de pessoas em toda a região.

As intervenções incluem a ligação das alças com a rua Norma Favale, a avenida Brasil, a avenida Paul Percy Harris e a SP-66, além da criação de uma nova via paralela à Norma Favale para facilitar o fluxo entre entradas e saídas. O projeto também contempla a requalificação de importantes corredores, como a rua Jossei Toda, a rua Tarquinio Favale e a avenida Paul Percy Harris, além de melhorias na sinalização do viaduto Ryu Mizuno e da avenida Jorge Bei Maluf.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o início das obras marca uma virada definitiva para o desenvolvimento da cidade. “Suzano entra em um novo patamar a partir deste momento. Estamos falando de um investimento que transforma a mobilidade, atrai empresas, gera empregos e melhora a qualidade de vida da nossa população. Receber o governador Tarcísio de Freitas para lançar oficialmente essa obra é motivo de orgulho e a certeza de que estamos no caminho certo”, avaliou o chefe do Poder Executivo municipal.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta
Cidades

Alto Tietê registra 21 ocorrências de chuvas; Defesa Civil emite novo alerta

Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês
Cidades

Manutenção intensifica ações de zeladoria em 15 bairros neste mês

Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira
Cidades

Inscrições para concurso público com 41 funções terminam nesta quinta-feira

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos
Cidades

Revitalização da sede da Divisão de Controle de Zoonoses completa dois anos

Agência SP Águas decreta 'escassez hídrica' no Alto Tietê
Cidades

Agência SP Águas decreta 'escassez hídrica' no Alto Tietê

Passe Livre Estudantil registra 417 inscrições no primeiro dia de cadastramento
Cidades

Passe Livre Estudantil registra 417 inscrições no primeiro dia de cadastramento