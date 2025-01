Guarda Mirim de Suzano oferece mais de 100 vagas para jovens aprendizes no Alto Tietê

A Guarda Mirim de Suzano está com mais de 100 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz, voltado para jovens de 18 a 22 anos que residam em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá ou Mogi das Cruzes. O programa tem como objetivo preparar e inserir os participantes no mundo do trabalho, oferecendo uma oportunidade concreta de desenvolvimento profissional.

Requisitos para participar:

• Ter entre 18 e 22 anos;

• Residir em Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá ou Mogi das Cruzes;

• Vagas preferencialmente para perfis masculinos, mas o cadastro de perfis femininos dentro da faixa etária mencionada também é aceito para futuras oportunidades.

As vagas disponíveis contemplam áreas produtivas e administrativas, e o programa segue as diretrizes da Lei do Aprendiz, que prevê carga horária máxima de 6 horas por dia e proibição de trabalho aos domingos e feriados.

Os interessados devem enviar seu currículo para o número (11) 94230-4616. A equipe da Guarda Mirim entrará em contato para agendar a data e o horário do processo seletivo, bem como a análise de perfil.

A Guarda Mirim de Suzano desempenha um papel fundamental na inclusão de jovens no mercado de trabalho, promovendo a formação profissional e pessoal dos participantes. Não perca a chance de iniciar sua carreira e construir um futuro promissor!