Hospital Regional do Alto Tietê realiza 12 mil consultas e 9 mil exames, diz Estado

O Hospital Regional do Alto Tietê, em Suzano, realizou mais de 12 mil consultas e 9 mil exames de imagem ofertados aos pacientes da região. Segundo o Governo do Estado, a unidade é referência no atendimento de média e alta complexidade para 11 municípios da região, a unidade atende uma população de mais de 3 milhões de pessoas que vivem na Grande São Paulo.

Em 21 meses de gestão, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), entregou quatro novos hospitais e dois Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), “reforçando a infraestrutura de saúde e ampliando o acesso da população paulista”.

Ao todo, foram adicionados mais de 738 novos leitos em unidades que atendem diferentes regiões, beneficiando 8 milhões de habitantes na Grande São Paulo, e nas regiões de Ribeirão Preto e Bebedouro.

Segundo o Estado, as entregas são marcos importantes para o Estado. Em julho deste ano, a gestão entregou a Maternidade Estadual de Franco da Rocha, com 60 leitos. No ano passado, foram os Hospitais Regionais de Bebedouro, com 133 leitos, e do Alto Tietê, em Suzano, com 189. Além do Centro de Reabilitação da Rede Lucy Montoro de Taubaté, o AME Ribeirão Preto, e o inédito AME Mulher, na capital, com capacidade mensal de 1,1 mil consultas.

Neste mês, foi entregue o Hospital Regional Rota das Bandeirantes, em Barueri, com mais de 356 leitos de internação. A unidade contará com atendimento nas áreas de cardiologia, ortopedia, neurocirurgia e cirurgia bariátrica, além de oncologia com quimioterapia e radioterapia. O hospital é referência para atendimento a uma população de 1,82 milhão de habitantes das cidades de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

"Em dois anos, abrimos 6,2 mil novos leitos no estado de São Paulo, garantindo que os paulistas tenham acesso a um tratamento de qualidade. Essas unidades representam nosso compromisso com a saúde pública e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população", ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.