Hospital Regional do Alto Tietê receberá o nome de Estevam Galvão

O Hospital Regional do Alto Tietê, localizado em Suzano, passará se chamar Hospital Estevam Galvão de Oliveira. Tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 546/2024, de autoria do líder do PL, deputado Carlos Cesar, homenageando o ex-parlamentar. A iniciativa é do presidente da Casa, deputado André do Prado, com co-autoria do deputado Marcos Damasio.

Estevam faleceu no último mês, após dois anos de luta contra um câncer no pâncreas. Deputado estadual por cinco mandatos, ele iniciou a luta pela construção do hospital estadual, mais conhecido como HC de Suzano. Foram mais de 10 anos para que o pleito fosse autorizado e o hospital construído.

“É uma justa homenagem a um homem que tanto fez por Suzano e pela nossa região. Acompanhamos o árduo trabalho dele junto ao Governo do Estado para que a população tivesse um hospital público de qualidade e hoje é uma realidade”, afirmou o deputado Damasio.

O ex-deputado suzanense soma mais de 50 anos de vida pública, acumulando os cargos de vereador, quatro vezes prefeito de Suzano, deputado federal e por cinco mandatos deputado estadual – neste período, atuou por 10 anos como líder do PFL/Democratas, foi segundo secretário da Assembleia Legislativa e corregedor parlamentar. Ao final da sua carreira política, ocupava o cargo de conselheiro do Fumefi, a convite do governador Tarcisio de Freitas.

“Agradecemos a iniciativa da Assembleia Legislativa em homenagear o Estevam, que para tantos foi o homem que conquistou equipamentos públicos essenciais para Suzano, demais cidades do Alto Tietê e todo o Estado de São Paulo. Ele sempre se dedicou muito. Temos orgulho da história que ele escreveu e do legado que deixou”, declarou a viúva de Estevam e educadora, Viviane Domscke Galvão de Oliveira.

Estrutura

Aberta pela Governo do Estado no ano passado, a unidade passa a ser referência SUS nos atendimentos de média e alta complexidade em todo o Alto Tietê – o espaço conta com capacidade para 189 leitos, sendo 10 UTI adulta. Há também 20 leitos de clínica cirúrgica e 30 de clínica médica. A capacidade é de 408 internações por mês.

Anexo ao Hospital Estadual foi construído um Centro de Diagnóstico por Imagem, para atendimento de pacientes de ortopedia adulto e infantil, incluindo salas cirúrgica; exames como tomografia computadorizada; ultrassom e análises clínicas, mediante agendamento via regulação estadual.