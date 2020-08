Hospital Santana tem nova fachada e investe em hotelaria

Com o intuito de aperfeiçoar ainda mais a qualidade no atendimento prestado aos pacientes e garantir maior bem-estar também de médicos e colaboradores, o Hospital Santana está investindo em estrutura interna e alterou sua fachada, seguindo a identidade visual do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), do qual o hospital faz parte.

A finalidade é proporcionar, desde a entrada, conforto e praticidade a quem procura o hospital. A padronização das informações visuais é constante, o que facilita e agiliza a locomoção interna, imprimindo maior dinâmica ao fluxo de atividades.

O Hospital Santana vem aplicando recursos também na área de hotelaria, disponibilizando quartos a partir de exigentes critérios técnicos neste setor, o que contribui para a recuperação dos pacientes e torna mais aprazível a permanência deles e de seus familiares e acompanhantes. Frigobar, TV, ar-condicionado, sofá e mesa para refeição constam no novo modelo.

Há mudanças na parte interior para manter o Hospital Santana nos moldes de eficiência dos hospitais da Rede Própria do GNDI. O ar-condicionado em áreas estratégicas é novo, reforçando a sensação de comodidade.

Além do refeitório completamente reformado para permitir maior praticidade e acolhimento, também foi investido em um novo gerador com tecnologia de ponta e estruturas adequadas de armazenamento de materiais, entre outras benfeitorias que seguirão em ritmo permanente.