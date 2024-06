'Ilumina Suzano' realiza 1,3 mil atendimentos em maio

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, realizou 1.372 atendimentos em maio deste ano, fechando o mês com uma média de 44,2 procedimentos realizados por dia. Os bairros Cidade Miguel Badra (93), Vila Urupês (53), Clube dos Oficiais e Cidade Boa Vista (51 cada) e Vila Amorim (39) concentraram as maiores quantidades de intervenções. No total, 156 bairros receberam os trabalhos ao longo do quinto mês do ano.

Considerando os materiais utilizados para a manutenção dos sistemas de iluminação pública da cidade, os técnicos da pasta trocaram 947 lâmpadas, 685 reatores e 927 metros de cabos. Os trabalhos também incluíram a substituição de 474 relés, 273 conectores e 45 bases para relés.

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho para solicitar os reparos é por meio do telefone 0800-779-3310.

Os trabalhos são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Desta forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz, para detectar o mau funcionamento ou atuar preventivamente em prol do bem-estar e segurança dos moradores. As atividades realizadas envolvem a correção na estrutura afetada, que podem contemplar lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

De acordo com o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, a iniciativa – criada para facilitar o registro de solicitações por parte do munícipe – tem ajudado a pasta a manter a cidade iluminada. “É muito importante que o morador faça uma solicitação de reparo da iluminação pública caso haja algum problema. Assim, nossas equipes conseguem ir rapidamente ao local e resolver o problema. Tivemos mais um mês de muito trabalho, mas resolvemos as solicitações que chegaram até nós”, destacou Oliveira.