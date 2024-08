Inadimplência em Suzano cai 3,3% em julho de 2024

A inadimplência no comércio de Suzano caiu 3,3% em julho, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Os números foram divulgados pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade.

De acordo com os números da associação, em julho de 2024, foram 10.260 pessoas incluídas como inadimplentes no banco de dados da Equifax/Boa Vista – SCPC. No ano passado, durante o mesmo mês, o número de devedores incluídos nesse banco de dados foi de 10.617.

A ACE afirmou que a desorganização financeira dos consumidores é a principal causa das dívidas. “A exemplo, o inadimplente acumula compras acima de sua capacidade de pagamento ou acaba tendo dificuldades em pagar os valores parcelados por alguma perda parcial ou total de renda em virtude de demissão, o que acarreta no não pagamento das compras por não ter condições financeiras para honrar os compromissos estabelecidos”, disse.

As consequências por ser inadimplente passam pela negativação do CPF do devedor. Isso o impede de conseguir crédito para realizar financiamentos, além de dificultar processos, como compras a prazo, abertura de contas ou aprovação de cartão de crédito em instituições financeiras.