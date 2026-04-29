Incentivo à produção agrícola garante distribuição de 47 toneladas de alimentos a 2,8 mil famílias

O incentivo à produção agrícola de Suzano, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal e do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA), que já alcançou R$ 347,9 mil neste ano, garantiu a distribuição de 47 toneladas de alimentos a 2,8 mil famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade entre janeiro e abril, pelas parcerias com 27 entidades socioassistenciais.

Os números referentes ao trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego foram apresentados durante audiência pública organizada pela Câmara nesta terça-feira (28/04), em que participaram o titular da pasta, Mauro Vaz, com sua equipe; o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama; e os vereadores Dirceu Carlos da Silva, o Filho do Carlão da Limpeza; Jaime Siunte; e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira.

Aos parlamentares, foi destacado que o suporte aos agricultores e o aumento da assistência às famílias têm sido viabilizadas pelas ações que proporcionaram um reforço dos recursos associados aos programas de aquisição de alimentos. Somente do governo federal, conforme foi demonstrado, o repasse subiu de R$ 300 mil, em 2025, para R$ 600 mil em 2026; e o investimento municipal saltou de R$ 100 mil para R$ 200 mil.

Outro aspecto muito relevante que impulsionará ainda mais este trabalho tem relação com as verbas oriundas de emendas impositivas de 14 vereadores da cidade, que, juntas, somam R$ 300 mil. Os valores também serão destinados à compra de alimentos, que reforçarão as ações de incentivo à agricultura e que garantem mais segurança alimentar no município.

Além do apoio à produção local vinculado aos programas de aquisição de alimentos, o balanço da pasta do Desenvolvimento Econômico trouxe os avanços relacionados ao suporte para agricultores no contexto do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), visando aumentar a participação da produção local na elaboração de merendas, de modo que passe de 30%, registrado em 2025, para 45% neste ano.

O trabalho desenvolvido para garantir que as demandas da administração municipal possam ser supridas pelos fornecedores de Suzano se alinha às estratégias da Cadeia Produtiva Local (CPL), que busca fortalecer não só a área agrícola como também o setor industrial do município.

No contexto das indústrias, por exemplo, houve menção às tratativas que foram feitas junto à empresa Komatsu do Brasil para que a companhia se integrasse a esse modelo de trabalho. Para isso, foi firmado um acordo com a administração municipal, por meio da qual a Prefeitura de Suzano se comprometeria com a qualificação de mão-de-obra, e a empresa buscaria aumentar sua integração com as empresas locais, que passariam a atender as demandas da produção industrial de maneira mais significativa.

Na apresentação, foi destacado que, depois de algumas reuniões na sede da Komatsu, na Vila Sol Nascente, ficou definido que 16 empresas poderão ser beneficiadas com o desenvolvimento desta CPL. Todos os avanços deste processo têm sido acompanhados de perto pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, que, inclusive, poderá contemplar o município com incentivos para o fortalecimento desta atuação.

Outros destaques

Ao longo da audiência, outras ações desenvolvidas pela pasta foram compartilhadas com os vereadores, especialmente relacionadas ao trabalho do Departamento de Artesanato, que tem beneficiado 612 artesãos com carteira municipal, aos atendimentos nas duas unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus) e às políticas voltadas à geração de postos de trabalho. Houve destaque para as 349 vagas anunciadas pelo projeto “Suzano Mais Emprego”, com 21 mil currículos recebidos e 258 encaminhamentos.

A apresentação trouxe ainda os 20.312 atendimentos realizados no Centrus da avenida Paulo Portela, no centro, e 7.521 no Centrus Norte, no Jardim Dona Benta, por meia da oferta dos seguintes serviços: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), protocolo, Vigilância Sanitária, Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal, Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI), Sebrae Aqui e Banco do Povo.

O secretário Mauro Vaz pontuou que a pasta tem trabalhado em diferentes frentes para impulsionar a economia por meio do incentivo aos setores produtivos e do suporte à população. “Estamos aumentando nosso apoio aos produtores e às empresas, para que possamos consolidar a ideia de Cadeia Produtiva Local na cidade e proporcionar avanço em todas as áreas. Ao mesmo tempo, temos criado alternativas para que os munícipes possam se qualificar e buscar novas oportunidades no mercado de trabalho”, declarou o titular da pasta.

Também participaram da audiência os diretores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Dainez Arrones Júnior, Fernando Fernandes e Minoru Harada, além da coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury, e da assessora Débora Cândido.