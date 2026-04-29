Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 29 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura de Poá mantém serviços essenciais durante o feriado do Dia do Trabalho (1)

Atendimento no Paço Municipal e nas repartições será suspenso no dia 1º de maio; áreas como saúde, segurança e limpeza seguem em funcionamento

29 abril 2026 - 16h19Por De Poá
Prefeitura de Poá mantém serviços essenciais durante o feriado do Dia do TrabalhoPrefeitura de Poá mantém serviços essenciais durante o feriado do Dia do Trabalho - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá informa que não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesta sexta-feira (1º), em razão do feriado do Dia do Trabalho, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 8.847/2026, de 2 de fevereiro de 2026. O atendimento ao público será retomado na próxima segunda-feira, 4 de maio.

Durante o feriado, os serviços essenciais serão mantidos normalmente. Permanecem em operação a Guarda Civil Municipal (GCM), com atendimento pelos telefones (11) 4634-1666 e 153, além da Defesa Civil, acionada pelo número 199.

Na área da saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) segue com atendimento 24 horas pelo telefone 192, assim como o Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida, localizado na rua Barão de Juparanã, 43, no Jardim Medina.

Os serviços de coleta de lixo e varrição de ruas também serão realizados normalmente. O Velório Municipal e o Cemitério da Paz, situados na rua João Pekny, 430, no Jardim Itamarati, funcionarão das 8 às 17 horas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mulher tenta abandonar filhotes na sede do setor de Zoonoses e caso é registrado pela GCM
Cidades

Mulher tenta abandonar filhotes na sede do setor de Zoonoses e caso é registrado pela GCM

Saspe inicia inscrições para capacitação 'Fluxo de Caixa, Precificação e Técnicas de Vendas'
Cidades

Saspe inicia inscrições para capacitação 'Fluxo de Caixa, Precificação e Técnicas de Vendas'

Educação promove encontro on-line para discutir Plano Municipal da Primeira Infância
Cidades

Educação promove encontro on-line para discutir Plano Municipal da Primeira Infância

Incentivo à produção agrícola garante distribuição de 47 toneladas de alimentos a 2,8 mil famílias
Cidades

Incentivo à produção agrícola garante distribuição de 47 toneladas de alimentos a 2,8 mil famílias

Max Feffer recebe 'Samba no Parque' com grupos convidados neste domingo (2)
Cidades

Max Feffer recebe 'Samba no Parque' com grupos convidados neste domingo (2)

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia do Trabalho
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia do Trabalho