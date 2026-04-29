Prefeitura de Poá mantém serviços essenciais durante o feriado do Dia do Trabalho (1)

A Prefeitura de Poá informa que não haverá expediente no Paço Municipal nem nas demais repartições públicas nesta sexta-feira (1º), em razão do feriado do Dia do Trabalho, conforme estabelece o Decreto Municipal nº 8.847/2026, de 2 de fevereiro de 2026. O atendimento ao público será retomado na próxima segunda-feira, 4 de maio.

Durante o feriado, os serviços essenciais serão mantidos normalmente. Permanecem em operação a Guarda Civil Municipal (GCM), com atendimento pelos telefones (11) 4634-1666 e 153, além da Defesa Civil, acionada pelo número 199.

Na área da saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) segue com atendimento 24 horas pelo telefone 192, assim como o Pronto Atendimento Municipal Doutor Guido Guida, localizado na rua Barão de Juparanã, 43, no Jardim Medina.

Os serviços de coleta de lixo e varrição de ruas também serão realizados normalmente. O Velório Municipal e o Cemitério da Paz, situados na rua João Pekny, 430, no Jardim Itamarati, funcionarão das 8 às 17 horas.