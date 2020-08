Infrações por trânsito irregular de caminhões caem 73% em Suzano

As infrações por trânsito irregular de caminhões na área central, ou seja, transitar em locais e horários não permitidos pela municipalidade, caiu 73% em Suzano. As informações são da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, pasta que realiza a fiscalização nas vias da cidade. De acordo com a Secretaria, entre o início de janeiro e 28 de julho de 2020, 68 infrações foram registradas. Já no mesmo período do ano passado, 254 motoristas foram autuados pelo tráfego irregular.

Segundo a pasta, a região central de Suzano possui a sinalização que restringe a circulação de caminhões de segunda a sábado, das 7 às 21 horas. A medida não se aplica para caminhões que realizam o transporte de carga perecível (composta por produto passível de deterioração ou composição que exige condições especiais de temperatura e/ou arejamento para manutenção de suas características orgânicas) desde que o veículo esteja devidamente identificado.

Além disso, as áreas de restrição têm placas indicativas que orientam os motoristas sobre acessos alternativos para continuar a viagem. Entre os locais onde o tráfego de caminhões é proibido, estão as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant (até a altura da Praça dos Expedicionários), bem como as travessas Mirambava e Guaió em sua totalidade. O mapa de com todas as restrições está disponível no portal da Prefeitura para consulta.

Vale ressaltar que o descumprimento da proibição de circulação estabelecida pela autoridade competente é considerado infração média e pode acarretar multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme está previsto no artigo 187 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Já em relação ao tráfego de caminhões no centro da cidade, a Secretaria informou que desde o início da quarentena houve uma queda expressiva na circulação desses veículos. Entretanto, a cidade já apresenta o quadro normal de tráfego de antes da pandemia e do isolamento social. Sendo assim, a pasta informou que não haverá mudanças na restrição de horários.