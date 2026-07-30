Iniciativas apoiadas pela Suzano fortalecem a agricultura familiar e beneficiam mais de 4 mil em SP

Apoiadas pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, mais de 4 mil pessoas foram beneficiadas por iniciativas de fortalecimento da agricultura familiar em diferentes regiões do estado de São Paulo em 2025. Desenvolvidos em parceria com associações, cooperativas e organizações locais, os projetos atenderam mais de mil agricultores familiares, extrativistas e empreendedores por meio de capacitações, assistência técnica, fortalecimento da gestão e incentivo à comercialização. As iniciativas contribuem para fortalecer a produção rural, ampliar oportunidades de mercado e impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Atualmente, a Suzano apoia iniciativas de fortalecimento produtivo em 113 municípios paulistas. Os projetos abrangem diferentes cadeias da agricultura familiar, incluindo agroecologia, apicultura, extrativismo e empreendedorismo rural, e são desenvolvidos em parceria com associações, cooperativas e organizações locais.

“A agricultura familiar tem um papel importante no desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes. Ao apoiar iniciativas construídas em parceria com organizações locais, produtores e empreendedores, contribuímos para ampliar oportunidades, fortalecer cadeias produtivas e estimular a geração de renda”, afirma Alessandra Lohn, analista de Relacionamento Social da Suzano.

Entre as iniciativas apoiadas pela companhia estão projetos como a Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba (APROJUR), em Mogi das Cruzes; a Associação de Produtores Orgânicos e Agroecológicos de Jacareí (APROAJ), no Vale do Paraíba; a Associação Agroecológica Minhoca, em São Luiz do Paraitinga; a Associação Cânions Paulistas, com atuação em Capão Bonito e Pilar do Sul; e a Associação dos Apicultores de Itapetininga (APIS). Juntas, essas iniciativas fortalecem a produção rural, ampliam o acesso a mercados e geram oportunidades para agricultores familiares em diferentes regiões do estado.

Parceria com a Suzano fortalece agricultura familiar no Alto Tietê

No Alto Tietê, a parceria entre a Suzano e a Associação dos Produtores Rurais de Jundiapeba (APROJUR), em Mogi das Cruzes, beneficia mais de 150 famílias produtoras da região. Desde 2023, a iniciativa tem promovido capacitações, fortalecimento da gestão rural e ações voltadas à ampliação do acesso a mercados.

A parceria contribuiu para o fortalecimento institucional da associação, incluindo o mapeamento dos produtores associados, a qualificação de agricultores familiares e a formalização de negócios rurais. Como resultado, a iniciativa já contribuiu para a capacitação e formalização de 99 produtores, fortalecendo a gestão dos empreendimentos rurais e ampliando as condições para sua inserção e competitividade no mercado.

Em 2024, a APROJUR recebeu reconhecimento do Programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE-SP), tornando-se uma Cadeia Produtiva Local (CPL) Consolidada.

De acordo com David Rodrigues, assistente técnico da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), vinculada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o trabalho realizado de forma colaborativa entre diferentes instituições tem fortalecido o desenvolvimento rural da região.

“A parceria entre a Suzano, a APROJUR e os demais parceiros envolvidos fortalece a agricultura familiar ao estimular a cooperação entre produtores, ampliar o acesso à capacitação e apoiar iniciativas que geram oportunidades, inclusão produtiva e desenvolvimento sustentável para as comunidades rurais”, destaca.

Para Júlio Cezar Brésciani, presidente da APROJUR, o apoio recebido nos últimos anos contribuiu para profissionalizar a gestão da associação e fortalecer o trabalho desenvolvido junto aos agricultores familiares.

“O apoio da Suzano foi fundamental para aprimorar a organização e a gestão da nossa associação. Conseguimos estruturar melhor nossos processos, organizar informações dos associados e compreender com mais profundidade a realidade de cada produtor. Esse trabalho fortaleceu nossa atuação e gerou mais eficiência para apoiar as famílias agricultoras da região”, afirma.

Além da CATI, a iniciativa conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, que contribuem para as ações de capacitação e fortalecimento da agricultura familiar local.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report® e Mimmo®. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.