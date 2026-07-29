USF Jardim Ikeda dará início a aulas de pilates para gestantes

A Unidade de Saúde da Família (USF) Maria José Lima Souza, no Jardim Ikeda, dará início, na próxima terça-feira (04/08), a um novo grupo de pilates solo voltado exclusivamente para gestantes atendidas pela própria unidade. A atividade será realizada semanalmente, sempre às terças-feiras, às 10h30, sob a condução da fisioterapeuta Cristina Laurentino de Jesus, e contará inicialmente com a participação de dez gestantes.

Para participar, basta comparecer com documento oficial com foto e Cartão SUS. A iniciativa integra as ações de promoção da saúde desenvolvidas pela Atenção Primária à Saúde (APS) e tem como objetivo proporcionar mais qualidade de vida durante a gestação, por meio de exercícios adaptados para cada fase da gravidez.

As participantes trabalharão aspectos como mobilidade da coluna e da pelve, alongamento global, fortalecimento muscular, exercícios voltados ao core e ao assoalho pélvico, além de receberem orientações para manter uma gestação mais ativa e saudável. Os exercícios foram planejados para atender às necessidades específicas das futuras mães, contribuindo para a redução de dores e desconfortos comuns da gestação, melhoria da postura, aumento da flexibilidade e preparação física para o parto.

A proposta também busca incentivar hábitos saudáveis, fortalecer o vínculo entre as gestantes e a Equipe Multiprofissional (eMulti) da unidade e oferecer um espaço de acolhimento e troca de experiências.

De acordo com a gerente da unidade, Erica Roza, o novo grupo amplia o cuidado integral às gestantes. “A gestação é um período que exige atenção especial e ações que promovam bem-estar físico e emocional. O grupo de pilates foi estruturado para oferecer um atendimento humanizado, seguro e acolhedor, permitindo que as gestantes cuidem da saúde de forma orientada e compartilhem esse momento com outras futuras mães acompanhadas pela unidade”, destacou.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde (APS), Regislaine Gonçalves, ressaltou que a iniciativa fortalece o acompanhamento realizado pelas equipes da unidade de saúde. “A Atenção Primária tem um papel essencial no cuidado contínuo das gestantes. Além do pré-natal, é importante desenvolver estratégias que promovam prevenção, qualidade de vida e autonomia. O pilates é uma ferramenta que contribui para esse cuidado ampliado, preparando a mulher para a gestação, o parto e o período pós-parto com mais segurança e conforto”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que o fortalecimento das ações preventivas é uma das prioridades da administração municipal. “O objetivo é oferecer uma assistência cada vez mais completa às gestantes, garantindo não apenas o acompanhamento clínico, mas também atividades que promovam saúde, acolhimento e bem-estar. O grupo representa mais uma iniciativa que valoriza o cuidado humanizado e amplia os serviços disponibilizados pela Atenção Primária à população", enfatizou.