Reunião fortalece integração entre secretarias e aprimora atendimento da Ouvidoria em Suzano

O controlador geral do município, César Braga, reuniu nesta terça-feira (29/07) representantes de todas as secretarias de Suzano para alinhar os fluxos de trabalho relacionados à Ouvidoria Municipal. O encontro abordou a legislação, os canais de atendimento e os procedimentos para garantir mais agilidade e eficiência na resposta às manifestações da população. A reunião contou com a participação do secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione.

Para César Braga, a integração entre as pastas fortalece a qualidade do serviço prestado ao cidadão. “A Ouvidoria é um importante canal de diálogo entre a população e a administração municipal. Quando todas as secretarias atuam de forma integrada, conseguimos oferecer respostas mais rápidas, eficientes e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços públicos”, afirmou.

A Ouvidoria Municipal recebe reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações pelo telefone 0800-774-2007, pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br, pelo Portal do Cidadão ou pela plataforma Fala.BR.