Casarão da Memória promove visitas guiadas, teatro e almoço temático

O Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, na região central, intensificou a realização de suas visitas guiadas, apresentações teatrais e experiências gastronômicas. O espaço, que fica na rua Campos Salles, 547, na região central, funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e recebe escolas, universidades e grupos interessados em conhecer mais a história de Suzano e aproveitar não só a programação permanente, como também exposições, oficinas, festivais, feiras de artesanato e outras atividades que mantêm viva a memória e a cultura do município.

As visitas guiadas permitem aos participantes conhecerem as 11 salas temáticas do casarão, repletas de fotografias, documentos, objetos históricos e acervos que ajudam a contar a trajetória de Suzano desde sua formação. Durante o percurso, os visitantes têm a oportunidade de compreender a evolução do município e conhecer personagens e fatos que marcaram a história local.

Outro atrativo é a apresentação teatral “Memórias da Casa”, realizada às terças e quintas-feiras, às 9 e às 14 horas. O espetáculo resgata histórias, curiosidades e acontecimentos ligados ao patrimônio cultural do município de forma lúdica e envolvente, proporcionando uma experiência diferenciada para escolas, grupos e visitantes que agendam a atividade.

A programação também contempla a gastronomia. Tradicionalmente, o Casarão da Memória promove o “Almoço Italiano” às quintas-feiras, ao meio-dia, inspirado na forte influência da imigração italiana na formação de Suzano. Em agosto, no entanto, o espaço ampliará a programação gastronômica com edições especiais que valorizam diferentes culturas presentes no município. Na próxima segunda-feira (03/08) será realizado o “Almoço Brasileiro”; no dia 7 (sexta-feira), o público poderá participar do “Almoço Árabe”; e em 12 de agosto (quarta-feira) será a vez do “Almoço Japonês”. As tradicionais edições do “Almoço Italiano” continuarão todas as quintas-feiras, oferecendo aos visitantes uma experiência que une cultura, tradição e sabores típicos em um ambiente histórico e acolhedor.

A diretora do Casarão da Memória, Rita Paiva, destacou que o espaço foi pensado para aproximar a população da história de Suzano por meio de diferentes experiências. “O Casarão da Memória é um espaço vivo, onde a história é contada de maneira acessível e acolhedora. As visitas guiadas, o teatro e os almoços temáticos fazem com que moradores e visitantes vivenciem a cultura da cidade de uma forma especial, despertando o interesse pela preservação do nosso patrimônio”, afirmou.

Instalado em um imóvel histórico construído em 1885, o Casarão da Memória passou por um amplo processo de revitalização, concluído em 2020, preservando suas características arquitetônicas e transformando o local em um ambiente voltado à valorização da memória e da cultura suzanense. Desde então, milhares de pessoas já passaram pelo espaço para conhecer sua história e participar das atividades oferecidas.

Além de preservar a memória da cidade, o equipamento tem se consolidado como um importante ponto de encontro entre cultura, turismo e gastronomia, reunindo moradores e visitantes em uma programação diversificada ao longo do ano. A proposta é proporcionar experiências que valorizem as diferentes influências culturais que contribuíram para a formação da identidade de Suzano.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, disse que o equipamento representa um importante legado para o município. “O Casarão da Memória é um patrimônio que preserva nossas raízes e fortalece a identidade cultural de Suzano. Queremos que cada vez mais pessoas conheçam esse espaço e participem das atividades, porque valorizar a nossa história é também construir o futuro da cidade", avaliou.