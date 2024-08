Instituto Federal abre inscrições para 320 vagas em cursos na região

O Instituto Federal de São Paulo oferece 320 vagas, no Alto Tietê, para cursos técnicos no 1º semestre de 2025 nas seguintes modalidades: integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio.

As inscrições seguem até 8 de setembro. São 7.037 em todo o Estado.

Devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site: https://processoseletivo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos-2025-1/

No formulário de inscrição, é obrigatório informar o número do CPF do próprio candidato.

Para a inscrição, será cobrada uma taxa de R$ 50 para os candidatos aos cursos técnicos integrados e R$ 20 para os candidatos aos cursos técnicos concomitantes ou subsequentes. O pagamento poderá ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou GRU.

Todos os cursos do IFSP são gratuitos. Não existe cobrança de matrícula ou de mensalidade. O valor pago para participar do processo seletivo é usado para cobrir os gastos com a elaboração e a aplicação das provas.

Poderão solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que possuírem renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo (renda menor ou igual a R$ 2.118,00) por pessoa e que também tenham estudado do 1º ao 9º ano ou da 1ª à 8ª série do ensino fundamental integralmente em escola da rede pública ou com bolsa integral em escola da rede privada.

O pedido de isenção deve ser realizado até o dia 18 de agosto no próprio sistema de inscrição.

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são aqueles em que o estudante cursa tanto o ensino médio quanto o técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o ensino fundamental até a data de matrícula.

Vagas na região do Alto Tietê

Em Itaquaquecetuba as vagas são para técnico concomitante ou subsequente em Mecânica (noturno - 40 vagas); Técnico Integrado em Mecânica-integral (80 vagas); Técnico Integrado em Mecatrônica (vespertino - 40 vagas).

Em Suzano são para Técnico Concomitante ou Subsequente em Administração - vespertino (40 vagas); Técnico Concomitante ou Subsequente em Automação Industrial - noturno - (40 vagas); Técnico Integrado em Automação Industrial - integral (40 vagas) e Técnico Integrado em Química - integral (40 vagas).