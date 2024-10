Internautas podem se inscrever no informativo semanal da Câmara

Internautas podem se inscrever no boletim semanal online da Câmara de Suzano. Basta se cadastrar no portal oficial da Casa de Leis (www.camarasuzano.sp.gov.br), clicando no botão “Assine nosso informativo”, disponível na barra superior direita da página.

Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara de Suzano, o informativo semanal é enviado às sextas-feiras (exceto em feriados, quando é antecipado). Nele, constam o resumo das sessões ordinárias e outras reuniões realizadas no Legislativo, bem como atividades dos parlamentares.

O informativo online é mais uma forma de dar transparência aos atos do Legislativo suzanense e aproximar a população do que é discutido e votado pelos vereadores, assim como o site e as redes sociais da Casa de Leis.

Sessão

Na sessão ordinária realizada na noite de quarta-feira (23), os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo para a concessão da Medalha Antônio Marques Figueira a Jair Fernandes dos Santos Filho Ferreira, de autoria do parlamentar Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena. Já o projeto de lei do Executivo que dá nova redação a dispositivos da lei 4.392/2010, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Prefeitura de Suzano, foi adiado por 60 dias, a pedido da vereadora Gerice Lione (PODE).