InvestSP vai apoiar municípios em projetos de energia solar

A InvestSP, agência de promoção de investimentos do Governo de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), vai apoiar os municípios na implantação de projetos de energia solar. O Alto Tietê poderá participar. A agência abriu chamamento público para o credenciamento de empresas especializadas na elaboração dos projetos e na instalação de usinas fotovoltaicas.

Com apoio dessas empresas, a InvestSP poderá colocar à disposição das gestões municipais estudos e projetos que apoiem a tomada de decisão e a execução de serviços, de forma a garantir economia aos cofres públicos – seja por conta da redução da conta de luz ou da busca pelo menor custo para o projeto.

“Uma matriz energética diversificada para garantir o desenvolvimento sustentável é uma diretriz do governador Tarcísio de Freitas. A energia solar é uma das forças de São Paulo que, com estímulo, vai gerar novas oportunidades e crescimento”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Para o presidente da InvestSP, Rui Gomes: “é uma iniciativa diretamente ligada ao trabalho da InvestSP de tornar os municípios paulistas mais atrativos para investimentos. Vale reforçar que as trilhas de desenvolvimento do Governo do Estado e da SDE também pontuam a transição energética como uma das prioridades”.

A demanda surgiu em reuniões técnicas com gestores municipais e a Desenvolve SP – agência de fomento do Estado, que é parceira da InvestSP na iniciativa -, nas quais foram levantados os desafios das prefeituras na formulação dos projetos e, consequentemente, na busca por financiamento.

“O foco da Desenvolve SP está no desenvolvimento sustentável das cidades e das regiões onde elas se encontram. Nossa missão é democratizar cada vez mais o crédito que proporcione a geração de emprego e renda. Instalar usinas fotovoltaicas significa reduzir a conta de energia, permitindo que o gestor público utilize essa economia para investir em outras áreas prioritárias do município”, afirmou Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.