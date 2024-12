Itamar Viana, de Finanças, é o 12º secretário anunciado para a gestão Pedro Ishi

O governo Pedro Ishi confirmou a continuidade do gestor Itamar Viana como secretário de Finanças de Suzano para 2025, na tarde desta quarta-feira (18/12). O chefe de pasta é o 12º nome anunciado pelo futuro chefe do Executivo municipal, sendo esta uma escolha orientada pela otimização do fluxo de receitas e despesas que, inclusive, alavancou o orçamento da administração pública ao longo dos dois mandatos de Rodrigo Ashiuchi, entre 2017 e 2024.



Formado em Engenharia Química pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e pós-graduado em Consultoria de Gestão de Negócios pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, Viana foi o titular integral da pasta na gestão Rodrigo Ashiuchi, tendo como primeiro desafio solucionar o limite de gastos em 2017, até então, situado em R$ 680 milhões. Contudo, oito anos depois, mesmo com os déficits provenientes da pandemia da Covid-19, um rigoroso trabalho de controle de despesas e resolução de juros e dívidas por parte de sua pasta garantiu que, em 2025, a gestão Pedro Ishi possa contar com um orçamento de R$ 1,6 bilhão para investir na cidade, sendo este um aumento de 105% em relação ao aporte disponibilizado para o primeiro ano de Ashiuchi.



Outro ponto de destaque do setor no período foi a obtenção da nota máxima na análise de Capacidade de Pagamento (Capag) promovida pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Tesouro Nacional, por três anos seguidos, entre 2018 e 2020, conferindo ao setor o título simbólico de melhor Secretaria de Finanças de todo o Estado.



Viana avalia que, mesmo diante de um grande desafio, a pasta e o governo Ashiuchi como um todo demonstraram resiliência e controle para tirar a cidade do vermelho e torná-la uma potência regional e estadual. “Este, possivelmente, é o melhor momento da história de Suzano e, nas Finanças, isso não é diferente, afinal, a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi trouxe muitos avanços. No nosso setor, o controle entre as receitas e as despesas permitiu que o município pudesse garantir mais melhorias à população com contas equilibradas e, agora, no governo Pedro Ishi, nosso foco é otimizar ainda mais este fluxo”, destacou.



Com a confirmação de Viana no cargo, a população suzanense já conhece 12 secretários da gestão Pedro Ishi. Além do titular de Finanças, o novo prefeito já confirmou os nomes de Paulo Pavione (Comunicação Pública), Renata Priscila (Educação), Alex Santos (Governo), Diego Ferreira (Saúde), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), André Chiang (Meio Ambiente), Cintia Lira (Administração), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Arnaldo Marin Junior (Esportes e Lazer) e Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), além de Afrânio Evaristo como chefe de Gabinete.



O futuro líder do Executivo afirmou que todos estes nomes representam a continuidade do governo Rodrigo Ashiuchi e que, nos próximos dias, os últimos nomes de seu grupo de titulares serão anunciados. “Além da confiança e da sequência de um trabalho que trouxe ótimos resultados, a seleção de cada um desses nomes representa a manutenção de pessoas altamente qualificadas para manter a cidade na trilha do avanço”, afirmou.



Já Ashiuchi destacou que o bom trabalho de Viana em sua gestão foi fundamental para que a prefeitura registrasse superávits consecutivos, restabelecendo plenas condições para que a administração pudesse fazer investimentos para concluir obras e projetos antes inacabados. “Se conseguimos investir em melhorias e realizar 144 entregas ao longo do governo, como unidades de saúde, escolas e polos esportivos, muito se deve ao respeito às diretrizes financeiras e à gestão de recursos no poder público, algo que passa diretamente pelo Itamar Viana e por sua equipe. Mantê-lo no time de secretários é mais um acerto do Pedro Ishi na preparação para seu mandato”, afirmou.



Perfil



Natural de Santa Cruz do Monte Castelo (PR), Itamar Correa Viana, de 48 anos, é casado com a empresária Renata Caetano e pai de duas filhas, Luísa, de 18 anos, e Laura, de 16. É formado em Engenharia Química pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) e pós-graduado em Consultoria de Gestão de Negócios pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo.



Ao longo dos anos, Viana demonstrou um forte compromisso com a comunidade suzanense desde a juventude ao participar de ações sociais em Suzano por meio do Grupo de Escoteiros e ao contribuir de forma benemérita na "Festa das Nações", tradicional evento promovido pelo Rotary Club de Suzano. Sua paixão pela política surgiu aos 14 anos, levando-o a militar em campanhas partidárias e a ser um dos fundadores do grupo hoje conhecido como MDB Jovem de Suzano, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, na década de 1990. Atualmente, é membro da Executiva Municipal do Partido Liberal (PL), atuando como tesoureiro.



Viana iniciou sua carreira profissional em uma indústria de tintas automotivas, onde trabalhou por 12 anos. Aos 25, tornou-se supervisor em uma multinacional, liderando uma equipe de 45 profissionais. Sua habilidade e competência o levaram a ser convidado para gerenciar a interlocução da empresa com países como Inglaterra e Estados Unidos. Além de sua formação acadêmica, participou do Empretec, um seminário do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com metodologia implementada pela Organização das Nações Unidas (ONU) com foco no empreendedorismo e no desenvolvimento individual.



Tal trajetória profissional e acadêmica o preparou para assumir a Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano em 2017. Em 2021, sua gestão na pasta foi reconhecida como a melhor do Estado de São Paulo, segundo análise promovida pelo Núcleo de Estudos das Cidades (NEC), formado pela Universidade de São Paulo (USP), pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e pela Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec.)



Membro fundador da Associação dos Secretários de Finanças de São Paulo (Assefin), Viana continua a influenciar positivamente o setor, promovendo a troca de experiências e a capacitação contínua dos profissionais da área.