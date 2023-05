Jorge Lordello estreia 'Hora de Ação', novo programa da RedeTV!

Trata-se do "Hora de Ação", que exibirá reportagens especiais com ocorrências policiais registradas em todo o País, além de análises de autoridades de diferentes áreas de atuação, entrevistas com especialistas e debates sobre os aspectos jurídicos e criminais de situações que afetam diretamente a sociedade. “É um novo formato. O programa foge do sensacionalismo”, disse Lordello. Ele explica que não vai substituir o apresentador Sikêra Jr. “Até porque é outro programa, com outro diretor e outra equipe”, explicou.

A única coincidência, segundo ele, é em relação ao horário que será o mesmo do antigo programa “Alerta”, apresentadora anteriormente por Sikêra.

“A emissora dedicará um espaço exclusivo na programação para uma cobertura completa e aprofundada dos principais assuntos relacionados à segurança pública no Brasil”.

No novo formato, Jorge Lordello também apresentador do reality policial 'Operação de Risco' - destaque de audiência na RedeTV! -, utilizará sua expertise de mais de 25 anos como delegado para compartilhar dicas de segurança pessoal e soluções eficazes para prevenir golpes e evitar circunstâncias de vulnerabilidade no dia a dia.

"Quando o assunto é polícia, segurança pública e justiça criminal, minhas especialidades, o profissionalismo tem que ser absoluto”.

Segundo ele, o 'Hora de Ação' estreia com uma proposta inovadora para um programa policial. “Teremos muita interação com o público, discussões de temas em evidência, dicas de segurança e informação", destaca Jorge Lordello.

“As lentes do programa revelarão ainda os desdobramentos de casos de crimes que marcaram o país com uma equipe de repórteres engajada em mostrar a verdade nua e crua da violência nos quatro cantos do Brasil”, acrescentou.

As reportagens investigativas mostrarão o trabalho das forças policiais no combate e repressão à criminalidade e como essas instituições atuam para desvendar crimes.

Apresentado por Jorge Lordello, o 'Hora de Ação' estreia na segunda-feira, dia 15 de maio, às 18h, na RedeTV!.

O especialista em Segurança Pública e colunista do Diário de Suzano (DS), Jorge Lordello, estreia a partir do dia 15 de maio, na RedeTV!, seu novo programa.