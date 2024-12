José Luiz Spitti seguirá como secretário de Cultura de Pedro Ishi

Os nomes a compor o secretariado da gestão Pedro Ishi seguem sendo revelados e, nesta quinta-feira (19/12), o futuro chefe do Executivo suzanense definiu a sequência de José Luiz Spitti como seu titular na Cultura, setor cujo principal desafio é o trabalho de democratização do acesso às artes e às atividades culturais no município.



Com 15 anos de experiência, ao somar suas duas passagens pelo poder público, Spitti é natural de Suzano e formado em Gestão Pública na Universidade Anhanguera, sendo ainda especializado em Gestão Cultural. Aos 64 anos, o titular esteve pela primeira vez na administração municipal em 2005, quando foi assessor de Assuntos Culturais no setor que hoje dirige, ascendendo à posição de diretor administrativo e mantendo-se no cargo até 2012. Em 2017, primeiro ano da gestão Ashiuchi, Spitti foi nomeado diretor de Departamento, posição que ocupou até abril de 2024, quando recebeu o convite para assumir a liderança da secretaria.



Durante sua segunda passagem na Cultura, ele colaborou com ações essenciais para o fomento da produção artística do município, incluindo a implementação da Lei Paulo Gustavo (lei complementar federal nº 195/2022) e da Lei Aldir Blanc (lei federal nº14.017/2020), ao acompanhar o processo de documentação e destinação de recursos, além de projetar ações de grande e médio portes, como as celebrações dos aniversários de 74 e 75 anos de Suzano, a Mostra de Referências Teatrais, o Programa Agita Palmares, o Suzanime e o projeto “Arte Pública”.



O secretário explica que, ao lado de Pedro Ishi, o setor continuará com o trabalho de valorização aos artistas locais. “Durante a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, buscamos colaborar com os nomes da cidade que buscam crescer e divulgar seu trabalho a mais públicos, seja por meio da distribuição de recursos com a Lei Paulo Gustavo, ou com outras possibilidades de exibição nos nossos equipamentos, como os vários centros culturais espalhados pelo município. Agradeço a oportunidade de seguir na gestão do setor, vamos trabalhar ainda mais por estes objetivos”, comentou.



Pedro Ishi apontou que a capacidade de Spitti foi comprovada em múltiplas oportunidades por meio de muito trabalho e competência. “A experiência foi fundamental para a escolha, mas saber que teremos um nome que se dedica pela evolução do setor e que tem uma reconhecida qualidade na gestão de pessoas e recursos motivou a continuidade de um nome que será muito importante para que sigamos evoluindo no setor cultural”, disse.



Responsável pela confirmação de Spitti como secretário em abril deste ano, o atual chefe do Executivo ressaltou que a classe artística pode confiar no trabalho dos gestores de 2025 em diante. “A Cultura suzanense está em ótimas mãos, pois além de capacidade e profissionalismo, há o desejo de oferecer mais condições para o desenvolvimento do setor. Com o Pedro Ishi e o José Luiz Spitti, a cidade seguirá avançando e a produção artística também não vai parar”, pontuou Ashiuchi.



