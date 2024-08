Lançamento oficial da candidatura de Pedro Ishi à Prefeitura de Suzano será no dia 22

A largada oficial da campanha à candidatura de Pedro Ishi (PL) a prefeito de Suzano se aproxima. O evento, que também celebrará o lançamento da candidatura a vice-prefeito de Said Raful (PSD) e da coligação suprapartidária “Juntos para Suzano seguir avançando” (PL, PSD, MDB, PP, DC, Republicanos, União Brasil, PRD, Avante e PSB), será no dia 22 de agosto (quinta-feira), às 19 horas, no Suzano Futebol Clube, o Suzaninho (rua Nove de Julho, 722 - Jardim Santa Helena).



Entre os presentes estarão o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), bem como a primeira-dama e presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi; o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado (PL); o deputado federal Marcio Alvino (PL) e o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto; além de prefeitos e deputados da região, dos presidentes e representantes dos diretórios municipais que compõem a chapa e, é claro, os candidatos que irão disputar as eleições ao Legislativo municipal em 6 de outubro.



A solenidade da próxima quinta-feira é uma das mais aguardadas da cidade. Isso porque irá reunir o maior grupo político de Suzano jamais visto em prol da continuidade de um trabalho que é aprovado por quase 90% da população e que transformou o município em quase oito anos de governo Ashiuchi, que recebeu uma cidade desacreditada e a levou para um patamar reconhecido não somente no Alto Tietê, mas em toda a Região Metropolitana de São Paulo e em demais locais do Estado e do Brasil.



O grupo suprapartidário, que está organizando o lançamento, acredita que o Clube Suzaninho deverá ser ocupado por cerca de 5 mil pessoas, visto a adesão da população à candidatura de Pedro e Said Raful. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, principal incentivador desse encontro, tem percebido o apoio nas ruas e, em razão disso, crê na presença massiva no dia 22. “Tenho certeza que a nossa coligação e a população que nos apoia, que sabe que realizamos um bom trabalho, vai lotar o Suzaninho para presenciar o pontapé da nossa campanha. Como sempre digo: a cidade não está perfeita, mas é inegável o quanto avançamos e melhoramos ao longo dos últimos 7 anos e 8 meses. Tenho certeza que o Pedro está pronto para dar continuidade ao nosso legado”.



Pedro, por sua vez, está animado para a largada oficial e se diz preparado para encarar o desafio de ser o prefeito de uma das cidades mais importantes da Região Metropolitana de São Paulo. “Sei da relevância e da responsabilidade que tenho para manter a qualidade e o volume de trabalho implementados pelo prefeito Rodrigo nesses últimos anos. Tenho consciência de que ele elevou o patamar no que diz respeito à gestão pública municipal, mas ao lado dele e com o apoio da nossa grande coligação, ser prefeito de Suzano será mais do que um desafio, será uma honra. Por isso, esperamos um grande evento para a próxima quinta-feira”, concluiu o candidato.