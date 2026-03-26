Leonardo traz a turnê 'Uma História Sem Fim' ao Suzano Music Festival e promete noite de sucessos

O Suzano Music Festival começa em grande estilo no dia 9 de abril com um dos artistas mais queridos do Brasil: Leonardo. Quem quiser se emocionar e cantar junto com o cantor já pode garantir presença adquirindo os ingressos antecipadamente pela bilheteria oficial (www.bilheteriadigital.com/suzanomusic ). O artista encerra a noite do dia 09, levando ao público a turnê “Uma História Sem Fim”, um espetáculo que celebra mais de quatro décadas de sucessos.

Com carisma inconfundível e um repertório que atravessa gerações, Leonardo promete uma noite de emoção, nostalgia e muita música boa.

No show, o público poderá reviver sucessos que marcaram o início da sua carreira, além de clássicos consagrados e canções inéditas que já conquistaram os fãs. É a oportunidade de ver de perto um dos maiores ícones da música sertaneja em uma apresentação pensada para cantar do começo ao fim.

O festival acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, em comemoração aos 77 anos de Suzano. Ao longo de quatro dias, o público poderá curtir grandes nomes da música nacional em uma estrutura preparada para oferecer conforto, segurança e uma experiência completa — com o diferencial de ser 100% coberto, garantindo mais comodidade ao público.

Além de Leonardo na programação, o line-up traz Murilo Huff (10/04), Maiara & Maraisa e Léo Santana (11/04), e o encerramento com Roupa Nova (12/04).

Realizado pela Pilar Organizações, o evento contará com dois palcos, apresentações de artistas locais a partir das 18h, além de uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, áreas VIP, camarotes, Front Stage e toda a infraestrutura necessária para receber o público com conforto. Os portões abrem às 17h, e os shows principais começam às 20h.

PROMOÇÃO ESPECIAL

Quem quiser aproveitar o festival com ainda mais vantagem pode participar da promoção “VOCÊ + 1 AMIGO”, que oferece 30% de desconto na compra de dois ingressos. Uma ótima oportunidade para curtir os shows ao lado de quem você gosta pagando menos.

Ingressos

Os ingressos para Pista Premium, Área VIP, Front Stage e Camarotes já estão à venda e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site:

https://www.bilheteriadigital.com/suzanomusic

Mais informações: www.suzanomusicfestival.com.br