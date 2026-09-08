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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Cidades

Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde'

Programação será realizada ao longo do mês nas Unidades de Saúde da Família (USFs), com palestras e ações de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos

08 setembro 2026 - 16h38Por da Reportagem Local
Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde'Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde' - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria de Saúde de Suzano preparou uma programação especial ao longo de setembro em alusão ao “Setembro Verde”, campanha de conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. As atividades serão realizadas em diferentes Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, com palestras e ações educativas voltadas à sensibilização da população.

A primeira ação será realizada nesta sexta-feira (11/09), às 13h30, na USF Jardim Europa. O posto promoverá uma ação de conscientização relacionada à campanha, levando informações à população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos e contribuindo para o esclarecimento de dúvidas sobre o tema. Ao longo do mês, outras unidades também receberão atividades semelhantes, ampliando o alcance da campanha nas diferentes regiões da cidade.

Entre os destaques da programação está a ação na USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê, marcada para o dia 25 de setembro (sexta-feira), às 9h30, que vai abordar temas relacionados à conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, à importância de ser um doador, ao esclarecimento de dúvidas e à sensibilização da população sobre o processo de transplante.

Para o secretário municipal de Saúde, William Harada, a campanha é uma oportunidade de ampliar o acesso da população a informações que podem contribuir para salvar vidas. “A doação de órgãos e tecidos é um gesto de solidariedade que pode transformar a vida de muitas pessoas que aguardam por um transplante. Por isso, levar informação para a população é fundamental para esclarecer dúvidas, combater desinformações e conscientizar acerca da importância de conversar com a família sobre essa decisão”, destacou.

A programação será encerrada no dia 25 de setembro, às 10 horas, na USF Jardim do Lago, que também realizará palestra e ação de conscientização relacionada ao “Setembro Verde”. Veja abaixo a programação das ações em cada unidade (os endereços estão no link https://bit.ly/enderecosubss).

Programação

11/09 (sexta-feira) – 13h30
Local: USF Jardim Europa
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

17/09 (quinta-feira) – 9h30
Local: USF Jardim Brasil
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

18/09 (sexta-feira) – 9 horas
Local: USF Dr. Eduardo Nakamura
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

21/09 (segunda-feira) – 9 horas
Local: USF Vila Fátima
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

21/09 (segunda-feira) – 8h30
Local: USF Jardim Revista
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

21/09 (segunda-feira) – 9h30
Local: Recanto São José
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

22/09 (terça-feira) – 9 horas
Local: USF Jardim São José
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

22/09 (terça-feira) – 9h30
Local: USF Jardim Ikeda
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

23/09 (quarta-feira) – 13h30
Local: USF Jardim Suzanópolis
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

24/09 (quinta-feira) – 9 horas
Local: USF Vila Amorim
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

25/09 (sexta-feira) – 9h30
Local: USF Jardim Maitê
Ação: Conscientização sobre a doação de órgãos e tecidos, importância da doação, esclarecimento de dúvidas e sensibilização sobre o processo de transplante, com participação de equipe multiprofissional

25/09 (sexta-feira) – 10 horas
Local: USF Jardim do Lago
Ação: Palestra e ação de conscientização relacionada à campanha

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