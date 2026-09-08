Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre Direção de Arte

O Polo de Música e Audiovisual, centro de referência da Prefeitura de Suzano para produção e formação artística, está com 20 vagas abertas para uma oficina sobre Direção de Arte com a artista educadora Maria Cecília Amaral, que está sendo organizada em parceria com o Instituto de Inclusão e Responsabilidade Social Se Liga. As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/OficinaDirecaoArte.

O workshop voltado a munícipes com mais de 15 anos será realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro) nesta quinta-feira (10/09), a partir das 14 horas. O objetivo é mostrar de que maneira esse segmento de atuação contribui para a construção visual de uma produção cinematográfica.

Por isso, neste encontro, serão apresentados aos alunos os elementos trabalhados por profissionais desta área, como cenários, objetos, cores e composição ambientação. Conforme será demonstrado, esses conhecimentos ajudam os cineastas a contar uma história e transmitir sensações no universo das produções audiovisuais, assim como ocorre na publicidade e no design editorial.

A atividade formativa está viabilizada por meio do “Ponto MIS”, um programa de difusão cultural e formação audiovisual criado pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS) que amplia as oportunidades de aprendizado e aproxima o público das diferentes áreas que compõem uma produção audiovisual. Além do curso sobre Direção de Arte, também são trabalhados temas como Direção de Cinema, roteiro e storyboard, entre outras.

Essas ações fazem parte de um projeto contínuo de fortalecimento do audiovisual em Suzano, que reúne formação, produção, orientação e incentivo à realização cinematográfica. A proposta é criar condições para o surgimento de novos profissionais e produções, fortalecer quem já atua no setor e ampliar a presença do município no cenário do cinema, colocando a cidade cada vez mais em evidência nos âmbitos estadual e nacional.

O roteirista do Polo de Música e Audiovisual de Suzano, Cristiano Ferrarini, afirmou que a oficina é mais uma oportunidade de formação artística diferenciada para os munícipes. “A atividade se propõe a ensinar como se desenvolve a produção audiovisual a partir dos conceitos da Direção de Arte, ampliando as possibilidades de conhecimento sobre esse campo”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi pontuou que o incentivo à arte faz toda a diferença para a população. “As produções e as formações têm alcançado diferentes públicos, que estão tendo acesso a uma variedade de temas e ensinamentos. Esta proposta faz com que nossos munícipes tenham condições de se aprofundar em muitos conteúdos audiovisuais, incluindo a Direção de Arte”, reforçou o chefe do Executivo.