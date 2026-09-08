Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 08 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Nova presidência do Comjuve toma posse com objetivo de ampliar ações

Heloísa de Souza assume comando do conselho pelo próximo ano com a missão de fortalecer a aproximação entre o poder público e os jovens de Suzano

08 setembro 2026 - 17h45Por de Suzano
- (Foto: Anderson França/Secop Suzano)

A nova presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) tomou posse em cerimônia realizada nesta terça-feira (08/09), no Centro Universitário Piaget (UniPiaget). Heloísa de Souza assume o comando do órgão pelo próximo ano com o objetivo de dar continuidade aos projetos desenvolvidos e ampliar as ações e políticas públicas voltadas aos jovens de Suzano.

A cerimônia contou com as presenças do secretário interino de Governo, Arnaldo Marín Júnior, o Nardinho; do secretário licenciado de Governo, Alex Santos; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; de André Luis Bom Fim, que deixa a presidência e assume como vice-presidente do conselho; e da pró-reitora da UniPiaget, Poliana Lima.

À frente do Comjuve durante o primeiro ano de atuação do conselho, André Bom Fim fez um balanço das iniciativas realizadas no período e destacou os avanços conquistados na construção de políticas públicas. “Tivemos um importante avanço, com mais de 30 ações e 10 mil pessoas impactadas. Foram 12 meses de conexão com instituições e empresas privadas, fomentando políticas públicas para os jovens. Com a Heloísa, tenho certeza de que vamos ampliar todos esses projetos desenvolvidos”, afirmou.

A nova presidente, por sua vez, ressaltou que pretende fortalecer o diálogo com os jovens e ampliar a aproximação do conselho com o público. “Temos um conselho inteiro que acredita na juventude e que vai trabalhar por todos. Para o que precisarem, estaremos sempre disponíveis, buscando mais inclusão, oportunidades e projetos que façam a diferença na vida dos jovens de Suzano”, declarou Heloísa.

Entre as principais iniciativas do Comjuve desde 2025 está o “Agosto Jovem”, que concentrou, durante o último mês, uma série de atividades, serviços e projetos organizados pelo conselho em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo e outras pastas da administração municipal.

Outra ação foi o mutirão do “ID Jovem”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que promoveu o cadastramento de estudantes de escolas estaduais. O benefício garante aos jovens que atendem aos critérios do programa acesso à meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual.

Na área de empregabilidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promoveu o “Qualifica Jovem”, com atendimento voltado à preparação para o mercado de trabalho, incluindo orientações sobre elaboração de currículo, carreira, qualificação profissional e encaminhamento para oportunidades de emprego.

Outro destaque foi o “Juventude no Parque”, realizado em 21 de agosto, no Parque Municipal Max Feffer. A programação reuniu mais de mil jovens em atividades de cultura, esporte e lazer, além da oferta de serviços públicos e orientações sobre iniciativas municipais, como o Passe Livre Estudantil.

Já em 28 de agosto, o Complexo Educacional e Cultural Mirambava recebeu o “Conexão Juventude”, que reuniu mais de 300 jovens em uma manhã dedicada à discussão sobre carreira, futuro e mercado de trabalho. A programação também contou com estandes de instituições de ensino e formação profissional da região, como a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

As iniciativas desenvolvidas no primeiro ano se somam a outros projetos promovidos pelo Comjuve desde sua criação, com foco em cidadania, qualificação, educação, cultura, esporte, lazer e inserção profissional, reforçando a atuação do conselho como espaço de diálogo entre a administração municipal e a população jovem.

O secretário licenciado de Governo destacou a consolidação do conselho ao longo do primeiro ano e desejou sucesso à nova presidência. “A juventude é o nosso presente e também tem papel fundamental na construção do futuro da nossa cidade. Desde a sua criação, o Comjuve vem se consolidando como uma importante ferramenta de participação e de desenvolvimento de políticas públicas, inclusive com reconhecimento e apoio da Coordenadoria Estadual da Juventude. Agora, inicia-se um novo ciclo, com a missão de avançar ainda mais e aproximar cada vez mais os jovens do poder público”, afirmou Alex Santos.

A cerimônia de posse contou também com as presenças de 36 membros do Comjuve e da banda da Guarda Mirim de Suzano, que esteve representada pela supervisora pedagógica e de relações institucionais da entidade, Ariadne Vitorino.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bunkyo Suzano recebe 1,5 mil visitantes no Festival do Yakisoba
Cidades

Bunkyo Suzano recebe 1,5 mil visitantes no Festival do Yakisoba

Liminar do Tribunal de Justiça suspende 'taxa de lixo' em Suzano
Cidades

Liminar do Tribunal de Justiça suspende 'taxa de lixo' em Suzano

Polo de Empregabilidade Inclusiva organiza nova edição nesta quinta para suporte a PCDs 
Cidades

Polo de Empregabilidade Inclusiva organiza nova edição nesta quinta para suporte a PCDs 

Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde'
Cidades

Saúde prepara atividades especiais para campanha 'Setembro Verde'

Transporte garante 1,6 mil credenciais para vagas especiais em oito meses
Cidades

Transporte garante 1,6 mil credenciais para vagas especiais em oito meses

Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre Direção de Arte
Cidades

Polo de Música e Audiovisual abre 20 vagas para oficina sobre Direção de Arte