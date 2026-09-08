Nova presidência do Comjuve toma posse com objetivo de ampliar ações

A nova presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) tomou posse em cerimônia realizada nesta terça-feira (08/09), no Centro Universitário Piaget (UniPiaget). Heloísa de Souza assume o comando do órgão pelo próximo ano com o objetivo de dar continuidade aos projetos desenvolvidos e ampliar as ações e políticas públicas voltadas aos jovens de Suzano.

A cerimônia contou com as presenças do secretário interino de Governo, Arnaldo Marín Júnior, o Nardinho; do secretário licenciado de Governo, Alex Santos; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; de André Luis Bom Fim, que deixa a presidência e assume como vice-presidente do conselho; e da pró-reitora da UniPiaget, Poliana Lima.

À frente do Comjuve durante o primeiro ano de atuação do conselho, André Bom Fim fez um balanço das iniciativas realizadas no período e destacou os avanços conquistados na construção de políticas públicas. “Tivemos um importante avanço, com mais de 30 ações e 10 mil pessoas impactadas. Foram 12 meses de conexão com instituições e empresas privadas, fomentando políticas públicas para os jovens. Com a Heloísa, tenho certeza de que vamos ampliar todos esses projetos desenvolvidos”, afirmou.

A nova presidente, por sua vez, ressaltou que pretende fortalecer o diálogo com os jovens e ampliar a aproximação do conselho com o público. “Temos um conselho inteiro que acredita na juventude e que vai trabalhar por todos. Para o que precisarem, estaremos sempre disponíveis, buscando mais inclusão, oportunidades e projetos que façam a diferença na vida dos jovens de Suzano”, declarou Heloísa.

Entre as principais iniciativas do Comjuve desde 2025 está o “Agosto Jovem”, que concentrou, durante o último mês, uma série de atividades, serviços e projetos organizados pelo conselho em conjunto com a Secretaria Municipal de Governo e outras pastas da administração municipal.

Outra ação foi o mutirão do “ID Jovem”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, que promoveu o cadastramento de estudantes de escolas estaduais. O benefício garante aos jovens que atendem aos critérios do programa acesso à meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos, além de vagas gratuitas ou com desconto no transporte coletivo interestadual.

Na área de empregabilidade, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promoveu o “Qualifica Jovem”, com atendimento voltado à preparação para o mercado de trabalho, incluindo orientações sobre elaboração de currículo, carreira, qualificação profissional e encaminhamento para oportunidades de emprego.

Outro destaque foi o “Juventude no Parque”, realizado em 21 de agosto, no Parque Municipal Max Feffer. A programação reuniu mais de mil jovens em atividades de cultura, esporte e lazer, além da oferta de serviços públicos e orientações sobre iniciativas municipais, como o Passe Livre Estudantil.

Já em 28 de agosto, o Complexo Educacional e Cultural Mirambava recebeu o “Conexão Juventude”, que reuniu mais de 300 jovens em uma manhã dedicada à discussão sobre carreira, futuro e mercado de trabalho. A programação também contou com estandes de instituições de ensino e formação profissional da região, como a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e o Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

As iniciativas desenvolvidas no primeiro ano se somam a outros projetos promovidos pelo Comjuve desde sua criação, com foco em cidadania, qualificação, educação, cultura, esporte, lazer e inserção profissional, reforçando a atuação do conselho como espaço de diálogo entre a administração municipal e a população jovem.

O secretário licenciado de Governo destacou a consolidação do conselho ao longo do primeiro ano e desejou sucesso à nova presidência. “A juventude é o nosso presente e também tem papel fundamental na construção do futuro da nossa cidade. Desde a sua criação, o Comjuve vem se consolidando como uma importante ferramenta de participação e de desenvolvimento de políticas públicas, inclusive com reconhecimento e apoio da Coordenadoria Estadual da Juventude. Agora, inicia-se um novo ciclo, com a missão de avançar ainda mais e aproximar cada vez mais os jovens do poder público”, afirmou Alex Santos.

A cerimônia de posse contou também com as presenças de 36 membros do Comjuve e da banda da Guarda Mirim de Suzano, que esteve representada pela supervisora pedagógica e de relações institucionais da entidade, Ariadne Vitorino.