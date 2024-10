Longa fila se forma em agência bancária no Centro de Suzano; clientes protestam

Quem passou pelo Centro de Suzano nos últimos dias notou uma fila formada do lado externo da agência do Banco Itaú, na Rua General Francisco Glicério. O banco alega que o fechamento de agências de outras empresas ocasionou no aumento do fluxo de clientes na agência. Uma multidão aguardava o atendimento na frente da agência, entre idosos e mães com crianças de colo. A fila se estendeu para todo o estacionamento do estabelecimento. Uma tenda chegou a ser instalada na porta da agência, devido ao forte calor que fazia na cidade. Nesta quinta-feira (10), a fila era menor se comparada aos dias anteriores.

Os clientes reclamavam que ficavam horas na fila. A fisioterapeuta Michele Souza Santos, de 39 anos, conta que chegou no banco às 8 horas, antes mesmo do início do expediente, e foi atendida somente às 13 horas. “O que vi foi um descaso com as pessoas”, criticou. “A fila estava dando volta no estacionamento. Falta de organização no direcionamento dos clientes e poucos funcionários atendendo”, afirmou.

Angela Gomes, 52 anos, diz que a situação ocorre há alguns dias. “Todo dia está assim. Estão abrindo mais cedo para atender mais as pessoas. Às 8 horas estão entregando as senhas”, relatou. O Banco Itáu alega que o aumento do fluxo de clientes foi provocado pelo encerramento de agências de outras instituições financeiras e lamentou o transtorno. Por isso, o banco implantou plano de contingência, iniciando as atividades uma hora mais cedo, com a abertura da agência às 9 horas, além de aumentar o número de agentes de atendimento.