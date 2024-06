Maio registra maior número do ano em melhorias na sinalização de trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana registrou no mês passado o número mais alto do ano em melhorias na sinalização. No período, foram 302 intervenções que superaram as 204 de abril, as 273 de março, as 218 de fevereiro e as 140 de janeiro. Em maio houve a substituição de 151 placas de trânsito e de ruas toponímicas, que identificam os nomes de praças e ruas; além dos reparos em 42 lombadas e o reforço na pintura de 107 faixas de pedestres. A pasta também promoveu a revitalização de 30 abrigos de pontos de ônibus e intervenções em 36 ruas de 17 bairros com a operação “Tapa-Buraco”.

A demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada em maior quantidade na Vila Urupês (8), no centro (8), na Vila Maluf (7), na Vila Amorim (5), na Vila Figueira (5) e no Parque Maria Helena (4). Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende implantação e manutenção de placas, foi promovida em maior número no centro (10), na Vila Figueira (5) e no Parque Maria Helena (4).

A atuação nas ruas foi reforçada com a operação “Tapa-Buraco”, que alcançou especialmente as vias do centro (7), do Jardim Casa Branca (5) e do Jardim Luela (4), representando 44% do trabalho implementado no mês. Na área central, as melhorias ocorreram na esquina das ruas Expedicionário Cabo Katsuo Miyazato com a 27 de Outubro; na própria 27 de Outubro (2); na esquina da rua João Renzi Netto com a Benjamin Constant; na própria rua Benjamin Constant; na avenida Sete de Setembro; e na avenida Dr. Prudente de Moraes (SP-66).

No Jardim Casa Branca, a operação melhorou a condição das ruas João Evangelista Neto, Alcides Pizolito (2), Zilda Costa Marques e Anastácia Maria da Conceição. Por sua vez, no Jardim Luela, as ruas contempladas foram a Professora Luiza Hidaka, Regino Alves de Almeida, Claudemar Otávio Oliveira e Brasil Para Cristo.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou que o trabalho executado pela pasta busca aprimorar a sinalização e qualificar as vias públicas. “Nosso papel é prezar pela segurança de motoristas e do público que está a pé. Por isso realizamos a manutenção contínua das faixas de pedestres, lombadas e placas. Também chegamos a ruas de muitos bairros com o ‘Tapa-Buraco’, que garante maior fluidez para o tráfego e traz mais tranquilidade para todos”, ressaltou o responsável pelo Trânsito.