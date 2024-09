Maioria dos candidatos a prefeito aguarda aprovação de registro

A maioria dos candidatos a prefeito das cidades do Alto Tietê aguarda aprovação de seus registros pela Justiça Eleitoral. No total, 35 postulantes ao cargo aguardam o deferimento de suas candidaturas. Apenas nove tiveram suas candidaturas deferidas. Os dados são da plataforma de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desta segunda-feira (2). Até o momento, nenhuma candidatura foi indeferida. Houve ainda uma desistência.

Em Suzano, três dos cinco postulantes à Prefeitura tiveram suas candidaturas deferidas: Caian Zambotto (PSOL), Pedro Ishi (PL) e Walmir Pinto (PV). Gerice Lione (Podemos) e Sergio do Povo (Mobiliza) aguardam aprovação. Eduardo Boigues (PL) é o único candidato a prefeito de Itaquaquecetuba com o registro aprovado pela Justiça Eleitoral. Os demais candidatos aguardam julgamento. São eles: Adriana do Hospital (PDT), Armando da Farmácia (Solidariedade) e Fabiano do PT (PT).

Em Ferraz de Vasconcelos, apenas Dr. Jorge (PSB) não teve sua candidatura deferida. Priscila Gambale (Podemos), Dr. Raful Jr. (PL) e Doutor Caetano (PDT) estão com os registros aprovados. Poá, por sua vez, tem dois candidatos com situação regular: Saulo Souza (PP) e Geraldinho do Sindicato (PSB). Carlos Setsuo (PSDB), Flávia Verdugo (PL), Diogo Pernoca (Podemos) e Professor Franklin (PSOL) ainda aguardam a regularização.

A desistência foi registrada em Salesópolis. Marcelo do Quico (PL) saiu da disputa. Em seu lugar, entrou Dra. Bruna, também do PL. Ela aguarda a aprovação da candidatura, assim como os seus adversários: Casinho (Solidariedade), Lélis Renó (PT), Rafael (PSD) e Rodolfo Marcondes (Podemos).

Nas demais cidades, todos os candidatos aguardam aprovação da Justiça Eleitoral. Em Mogi das Cruzes, concorrem: Caio Cunha (Podemos), Mara Bertaiolli (PL), Doutor Roberto Rodrigues (PRTB), Sheila Mantovanni (Mobiliza) e Rodrigo Valverde (PT).

Os quatro candidatos de Guararema são: Zé (PL), Figueiredo (PSB), Luiz Pereira (PDT) e Pastora Jessiane (Republicanos).

Geraldo (PT), Inho (PL), Joaquim Cowboy (PRTB) e Reinaldo Junior (Podemos) disputam o Executivo de Biritiba Mirim.

Em Santa Isabel, a disputa está entre o atual prefeito Dr. Carlos Chinchilla (Podemos), contra Bira Carvalho (PSOL), Clebão (PL), Kadu Barbosa (Avante) e Teresinha Arquiteta (PSB).

Por fim, Arujá tem apenas dois candidatos: Dr. Camargo (PSD) e Marcio Batista (PT).