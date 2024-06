Mais de 2 mil estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e das três séries do Ensin

Mais de 2 mil estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e das três séries do Ensino Médio da região conquistaram o pódio da primeira edição da Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo (Omasp).

Na região de Suzano, foram 56 escolas estaduais de Suzano e Ferraz de Vasconcelos que participaram da Omasp, sendo 39 de Suzano e 17 de Ferraz.

Em Suzano 1.436 estudantes foram contemplados: 171 medalhistas de ouro, 404 prata e 861 bronze. Ferraz levou 639 estudantes: 76 medalhistas de ouro, 178 prata e 385 bronze.

O objetivo da competição organizada pela Secretaria Estadual da Educação (Seduc) é identificar estudantes de matemática que são destaques em todas as regiões do estado e torná-los referência de sucesso no ensino-aprendizagem em suas comunidades.

A premiação em Suzano acontece no dia 29 de junho, as 8h30 e 13h30, no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela. No dia, familiares, professores e autoridades locais estarão presentes para celebrar a conquista dos jovens suzanenses.

A dirigente regional de Ensino responsável pelas escolas estaduais dos municípios de Suzano e Ferraz, Mara Silvia Bioto, destaca que a premiação é a celebração da aprendizagem dos estudantes, do trabalho comprometido dos professores, das equipes gestoras e de apoio. “É a festa da família que veem seus filhos, netos ou sobrinhos sendo reconhecidos pelo conhecimento que possuem e demonstraram durante as avaliações”, disse.

Em Ferraz a premiação acontece no dia 03 de julho, na E. E. Prof Mário M. Dantas de Aquino.