Mais de 5,3 mil candidatos aprovados em concursos são convocados desde 2017

Nos últimos oito anos, sob a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a Secretaria de Administração promoveu 12 concursos públicos e convocou 5.320 novos servidores municipais.

Além disso, a pasta ampliou sua atuação em programa de estágio, realizando oito processos seletivos nos últimos três anos e selecionando cerca de 600 estudantes. Esses estagiários tiveram a oportunidade de adquirir experiência prática, o que contribui para a preparação deles para o mercado de trabalho.

Os concursos abrangeram uma variedade de cargos, como agente cultural, engenheiro civil, motorista, procurador jurídico, médicos de diversas especialidades, entre outros. As vagas foram distribuídas de acordo com os níveis de escolaridade, contemplando candidatos com ensino fundamental completo, ensino médio técnico, ensino médio regular e ensino superior, garantindo assim a participação de profissionais com diferentes formações. Para promover a inclusão e a equidade, foram reservadas vagas por cota racial e para pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com a pasta, dos 12 certames realizados, cinco ainda estão vigentes. Atualmente, um concurso está em andamento, com previsão de homologação para janeiro de 2025. Os salários oferecidos variam e podem sofrer ajustes conforme atualizações legais ou administrativas. Os salários oferecidos variam e estão sujeitos a ajustes em função de atualizações legais ou administrativas. A Prefeitura de Suzano divulga amplamente todas as informações relacionadas à abertura de vagas, requisitos, formas de participação e resultados.

Quanto aos processos seletivos para estagiários, estes são realizados internamente pela administração municipal e oferecem oportunidades para estudantes de ensino médio, técnico e superior. Além de bolsa-auxílio, eles também recebem auxílio-refeição e vale-transporte. A carga horária é de seis horas diárias, com estágio com duração máxima de até dois anos.

Nos últimos três anos, foram publicados oito editais de abertura de vagas para estágio, contemplando as áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda. No momento, o quadro da Prefeitura de Suzano conta com 122 estagiários ativos, que contribuem para o fortalecimento das atividades do município enquanto desenvolvem conhecimento prático em suas futuras profissões.

A secretária de Administração, Cintia Lira, enfatizou a importância dos certames como uma ferramenta para fortalecer o serviço público e ampliar as oportunidades de emprego em Suzano. “Além de garantir a entrada de profissionais qualificados, os concursos promovem a renovação do quadro de servidores, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi ressaltou que a gestão Rodrigo Ashiuchi priorizou o aprimoramento da administração municipal para atender às crescentes demandas da população. “Cada processo seletivo é uma oportunidade para incorporar novos talentos, fomentar a inovação e tornar Suzano mais preparada para oferecer serviços públicos de qualidade. A criação de novas vagas, especialmente nos programas de estágio, facilita o ingresso dos jovens no mercado de trabalho e proporciona desenvolvimento para eles e para a cidade. Formamos, assim, uma equipe de servidores comprometidos com o crescimento de Suzano, tornando-a cada vez mais próspera e acolhedora”, afirmou.