Manutenção remove 815 toneladas de resíduos em um mês

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos removeu 815 toneladas de resíduos durante o mês de outubro em bueiros, pontos viciados, valas e rios de Suzano. A atuação da pasta, com vistas a reduzir os riscos de alagamentos em dias chuvosos, também incluiu a limpeza de 1.270 bueiros, 20 quilômetros de valas de drenagem e rios e sete quilômetros de redes de drenagem.

O balanço final da atuação das equipes da pasta durante o mês de outubro traz ainda um recorde no número de atendimentos para serviços de limpeza e regagem de feiras, praças, ruas e campos e abastecimento de prédios públicos e espelhos d’água. No total, foram registrados 738, superando o maior número de 2024 ocorrido em setembro, com 693 atendimentos.

Outro dado que chama a atenção é o de reforma de galerias no município, que teve 53 metros requalificados pela secretaria. A abrangência foi a maior do segundo semestre deste ano, também superando o mês anterior (48 metros).

No período, a pasta também realizou a troca de 47 tampas de bueiros e de 18 guias chapéus, bem como repôs nove tampas de poços de visita e três grades articuladas. O mês também registrou o rebaixamento de 14 guias e o nivelamento e cascalhamento de 26 quilômetros de vias de terra. As equipes ainda efetuaram a limpeza de 36 fossas.

O secretário Samuel Oliveira elogiou a atuação da pasta durante o mês de outubro. “Mais uma vez realizamos um intenso trabalho de limpeza no município. Fico feliz por termos uma equipe engajada e preparada para resolver os problemas da população. O trabalho seguirá forte para manter nossa cidade segura e garantir o bem-estar dos nossos moradores”, declarou o chefe da pasta.