Max Feffer recebe 16ª edição da tradicional Festa das Águas no próximo dia 9

A Igreja Cristã Mundial (ICM) de Suzano promoverá a 16ª edição da tradicional Festa das Águas no dia 9 de julho (terça-feira), a partir das 9 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). Com o objetivo de oferecer um dia completo de serviços e atividades para toda a família de forma gratuita, a iniciativa coordenada pelos pastores Julio e Erika Vertullo envolve um grande batismo coletivo nas águas da piscina municipal e apresentações musicais ao vivo.

Voltada à comunidade, a festa oferecerá uma série de serviços aos visitantes do parque durante o feriado do dia 9 de julho (Dia da Revolução Constitucionalista), das 9 às 17 horas. Por meio de parcerias, a entidade organizadora promoverá atendimentos em exames de glicemia, aferição de pressão, avaliação física, corte de cabelo, manicure, limpeza de pele, massagem, acupuntura, recreação infantil, atendimento veterinário, assistência jurídica e outras ações gratuitas.

Ao longo da festa, os pastores da ICM também realizarão um grande batismo coletivo nas águas da Piscina Municipal, cumprindo assim um dos principais ritos cristãos aos que assim desejarem. Junto de toda a estrutura do Max Feffer, o espaço destinado à Festa das Águas ainda incluirá uma praça de alimentação e um ambiente recheado de opções de entretenimento ao público. A exemplo, a partir das 17 horas, o palco principal do evento receberá música ao vivo e atrações variadas, incluindo um show do grupo “3 Palavrinhas”, que fará a alegria das crianças.

Estima-se que cerca de 30 mil pessoas passaram pelo evento na última edição de 2023, segundo dados oferecidos pela Polícia Militar. Para este ano, a expectativa é trazer ainda mais pessoas para um mutirão de solidariedade e união. “A Festa das Águas nasceu com o propósito de servir à comunidade, oferecendo serviços gratuitos à população e promovendo a fé e o amor. A cada ano, o evento cresce e se consolida como um dos mais importantes da região, atraindo milhares de pessoas a cada edição, portanto estamos muito empolgados para a ação deste ano”, apontou o pastor Julio Vertullo.

“Em nome de cada membro da Igreja Cristã Mundial, agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e à Prefeitura de Suzano pela cessão do espaço novamente para esta linda festa de bondade e alegria. Convidamos todas as famílias a participarem de forma gratuita deste momento de lazer, fé e esperança”, concluiu Vertullo.