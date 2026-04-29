Prefeitura de Ferraz promove mutirão de empregos no dia 7 de maio

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza, no próximo dia 7 de maio, um mutirão de empregos voltado à população que busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. A ação ocorrerá na Associação Comercial de Ferraz, localizada na Rua Bruno Altafim, 26.
O atendimento será das 9h às 12h, com distribuição de senhas a partir das 8h30. A iniciativa tem como objetivo aproximar candidatos das oportunidades disponíveis, além de oferecer suporte para o desenvolvimento profissional.
Durante o mutirão, os participantes também poderão contar com oficinas e orientações voltadas à preparação para o mercado de trabalho, com dicas para elaboração de currículo, postura em entrevistas e estratégias para impulsionar a carreira.
A ação integra o conjunto de iniciativas da administração municipal voltadas à geração de emprego e renda, fortalecendo o apoio à população e ampliando as oportunidades de acesso ao mercado formal.
“O município tem trabalhado de forma contínua para ampliar as oportunidades de emprego e renda. Esse mutirão é mais uma ação concreta para aproximar a população do mercado de trabalho e oferecer ferramentas que auxiliem na conquista de uma vaga”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke.
A Prefeitura reforça a importância de que os interessados compareçam com antecedência para retirada de senha e participação nas atividades.