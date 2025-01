Meio Ambiente divulga cartilha com orientações sobre coleta seletiva

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente divulgou nesta quarta-feira (15/01) uma cartilha do “Programa Prefeitura Coleta” para todos os servidores municipais. O material possui diversas informações educativas e tem como objetivo reforçar os cuidados com a coleta seletiva nos prédios públicos da cidade, orientando sobre como realizar o descarte de resíduos para que eles sejam destinados da forma correta e entregues à Cooperativa de Catadores Univence, parceira da prefeitura.

A cartilha conta com um guia para a realização da coleta seletiva com informações sobre as lixeiras para o descarte dos materiais recicláveis, dicas à equipe de limpeza que recolhe esses resíduos, detalhes sobre a atividade realizada por parte da cooperativa responsável pelos catadores, além de uma arte com o “ciclo do lixo”, que mostra as etapas do material desde o descarte até o seu retorno de forma reciclada.

Há ainda um espaço destinado a perguntas e respostas que serve para que o servidor esclareça dúvidas sobre separação do resíduo, solicitação de lixeiras de recicláveis, procedimento em caso de descarte incorreto, frequência de coleta de materiais e destinação de resíduos de outros locais para a coleta.

O material informativo produzido pela pasta pode ser acessado por meio do link bit.ly/CartilhaReciclagem ou no site suzano.sp.gov.br/meio-ambiente/educacao-ambiental. Além da cartilha, será distribuída uma lixeira identificada para cada sala das secretarias localizadas no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central e entregar uma unidade para cada secretário que possui sede em outro prédio, para incentivar ainda mais a adesão ao “Programa Prefeitura Coleta”.

A diretora de Controle e Fiscalização Ambiental, Solange Wuo Franco, acredita que os colaboradores poderão, além de adequar a coleta seletiva nos prédios públicos, orientar melhor a população com a iniciativa. “Será uma ótima oportunidade para que os servidores se conscientizem sobre o quão importante é descartar os resíduos da forma correta e multipliquem essas informações para seu ambiente familiar e comunidade. Com esse trabalho, conseguiremos simplificar o trabalho das equipes que atuam com a coleta seletiva no município e evitar o envio de material nobre para os aterros sanitários”, declarou ela.

O secretário André Chiang pediu participação dos servidores na ação. “A cartilha é curta e de fácil entendimento, e pode até mesmo ser repassada pelos colaboradores da prefeitura. Tenho certeza de que a atuação nos prédios públicos será intensa. Nossas equipes e a natureza agradecem”, finalizou o chefe da pasta.