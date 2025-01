Memorial do Alto Tietê lança nova campanha

O Memorial do Alto Tietê lança campanha de acesso às famílias com uma forma de garantir o uso de um lóculo, ou jazigo, em modestos valores, equiparados aos de um seguro. Os valores pagos pelas famílias que aderirem a esse plano poderão ser utilizados, a qualquer tempo, como parte do pagamento do título de perpetuidade.

“A engenhosa fórmula concede às famílias longos prazos para pagamento e resolve o latente problema a que todas estão sujeitas. Os valores das parcelas partem de R$ 200”. Há, porém, um número estipulado para o encerramento dessa campanha, o que implica nas providências dos responsáveis pelas famílias que não poderão desculpar-se pela perda da oportunidade. As reservas podem ser feitas pelos tels. 0800.121811, (11) 4746-4626, 4742-8102 e cel. 96486-2407 (WhatsApp).

TÍTULO ASPIRANTE

Não há cobrança da mensalidade de manutenção até o início da utilização do lóculo. Os valores pagos serão abatidos no caso da opção pela alteração da categoria para a de perpétuo.

Podem ser somadas as economias de irmãos (por exemplo), ou seja, pagarão conjuntamente as mensalidades do financiamento e cada um não sacrificará seu orçamento.