Menina de 14 anos que estava desaparecida é encontrada em Suzano

A adolescente Thauany Malaquias dos Santos, de 14 anos, foi encontrada nesta sexta-feira (12). A informação foi confirmada pela própria mãe à reportagem do DS. Segundo ela, a menina está bem.

Thauany desapareceu por volta das 15 horas desta quinta-feira (12). Ela ficou mais de 24 horas sem contato com a família. A menina foi vista pela última vez no Suzano Shopping, acompanhada de um rapaz e duas moças. Na delegacia, a polícia tentou contato com a garota, mas dava que o celular estava desligado. Ela vive com a família no Jardim Monte Cristo.